140 лет со дня рождения народного художника Валентина Волкова

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Сегодня значительная дата в истории современного изобразительного искусства Беларуси - 140 лет со дня рождения народного художника, живописца и графика Валентина Волкова. Автор двух сотен полотен, среди которых портреты Горького, Купалы и Богдановича, наибольшую известность приобрел после создания картины "Минск. 3 июля 1944". Именно за это посвящение дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков последователь изобразительных традиций Репина и Сурикова получил звание народного художника Беларуси. Сегодня шедевр размерам 2 с половиной на 5 метров хранится в фондах Национального художественного музея.