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Православный международный фестиваль "Пасхальная радость" принял более 2 тысяч посетителей

19.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотни фестивальных площадок - на трех этажах Дворца искусства в Минске. Только за прошедшие выходные участие в православном фестивале "Пасхальная радость" приняли более 2 тысяч посетителей. На этой неделе организаторы духовного проекта планируют проводить до семи мероприятий ежедневно. Это кинопоказы, концерты, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам, беседы на темы физического и духовного здоровья со священниками и медиками. Верующие могут приложиться к православным святыням восьми стран мира. Около 80 храмов и монастырей России, Украины, Сербии, Палестины привезли в Минск списки чудотворных икон и части мощей святых своих регионов.

Маргарита Богаева, представительница Аланского Успенского монастыря (Владикавказская епархия, Россия): Я приехала из Северной Осетии Алании и представляю мужской монастырь Успения Божией Матери, который находится у самого порога  неба на границе с Грузией. Это на сегодняшний день считается самый древний, самый  южный и самый высокогорный монастырь. Мы единственные христиане на Северном Кавказе - вокруг нас мусульманские республики. Что мы представляем - это икона Моздокская, раньше она называлась Аланская-Иварская. Нам ее еще царица Тамара в дар преподнесла. Вот этот храм разрушенный - вот этот храм. Но, к сожалению, икона ушла в город Моздок, когда набеги у нас были, татары, мы единственные, кто не покорились, ушли в горы, остались христианами. Потом икона уехала в Моздок и до сих пор она необретенная. Фестиваль "Пасхальная радость" - семейный. На форуме работает и детская площадка. Для малышей и школьников подготовлены интерактивные игры, кукольные спектакли, уроки по бисероплетению, вышивке, рассказывают и об азах иконописи.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотни фестивальных площадок - на трех этажах Дворца искусства в Минске. Только за прошедшие выходные участие в православном фестивале "Пасхальная радость" приняли...
 
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