Готовьте зонты: в выходные белорусов ждет дождливая погода

Источник материала: БT

Апрель недолго радовал хорошей погодой. Теплое и ясное начало рабочей недели уже завтра сменит облачность. Во вторник и среду в столице и Минской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до плюс 15. В четверг синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура днем - от 12 до 17 тепла.



Дождливый характер погоды сохранится в конце недели и в выходные. Термометры покажут от 6 до 11 тепла.