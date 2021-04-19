|
Готовьте зонты: в выходные белорусов ждет дождливая погода
19.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Апрель недолго радовал хорошей погодой. Теплое и ясное начало рабочей недели уже завтра сменит облачность. Во вторник и среду в столице и Минской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до плюс 15. В четверг синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура днем - от 12 до 17 тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апрель недолго радовал хорошей погодой. Теплое и ясное начало рабочей недели уже завтра сменит облачность. Во вторник и среду в столице и Минской области пройдут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)