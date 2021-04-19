ГАИ Минска следит за нарушителями правил дорожного движения

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В эти выходные 28 автолюбителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Такова статистика столичной автоинспекции. В эти дни ГАИ проводит акцию "Трезвый водитель". Патрули дорожной милиции усилили контроль за особо опасными участками - среди них территории возле торгово-развлекательных центров, парковки, узкие улицы с небольшим трафиком. Сообщать о неадекватном поведении водителей просят по номеру 102.



С начала года в столице зафиксировали 4 ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ напоминает, что за такое нарушение правил можно получить серьезный штраф и лишиться водительских прав.