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ГАИ Минска следит за нарушителями правил дорожного движения
19.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В эти выходные 28 автолюбителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Такова статистика столичной автоинспекции. В эти дни ГАИ проводит акцию "Трезвый водитель". Патрули дорожной милиции усилили контроль за особо опасными участками - среди них территории возле торгово-развлекательных центров, парковки, узкие улицы с небольшим трафиком. Сообщать о неадекватном поведении водителей просят по номеру 102.
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В эти выходные 28 автолюбителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Такова статистика столичной автоинспекции. В эти дни ГАИ проводит акцию "Трезвый водитель"....
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