Лучшие работники Ленинского района Минска получили награды

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Одному из старейших районов Минска - Ленинскому - 70! В честь знаковой даты награды от руководства города получили лучшие работники предприятий, учреждений образования района и медики. На торжественном вечере присутствовала также делегация из Пекина и российского города-побратима Минска - Владимира.



Развитие Ленинского района Минска

Сегодня на территории Ленинского района проживают более 220 тысяч человек. Активно застраивается микрорайон Лошица. Появится здесь новая поликлиника, бассейн и физкультурно-оздоровительный центр.