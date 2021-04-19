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Лучшие работники Ленинского района Минска получили награды

19.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одному из старейших районов Минска - Ленинскому - 70! В честь знаковой даты награды от руководства города получили лучшие работники предприятий, учреждений образования района и медики. На торжественном вечере присутствовала также делегация из Пекина и российского города-побратима Минска - Владимира. 

Развитие Ленинского района Минска

Сегодня на территории Ленинского района проживают более 220 тысяч человек. Активно застраивается микрорайон Лошица. Появится здесь новая поликлиника, бассейн и физкультурно-оздоровительный центр.   

 
Теги: Минск
 
 
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Одному из старейших районов Минска - Ленинскому - 70! В честь знаковой даты награды от руководства города получили лучшие работники предприятий, учреждений...
 
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