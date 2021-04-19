|
Лучшие работники Ленинского района Минска получили награды
19.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Одному из старейших районов Минска - Ленинскому - 70! В честь знаковой даты награды от руководства города получили лучшие работники предприятий, учреждений образования района и медики. На торжественном вечере присутствовала также делегация из Пекина и российского города-побратима Минска - Владимира.
Развитие Ленинского района МинскаСегодня на территории Ленинского района проживают более 220 тысяч человек. Активно застраивается микрорайон Лошица. Появится здесь новая поликлиника, бассейн и физкультурно-оздоровительный центр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одному из старейших районов Минска - Ленинскому - 70! В честь знаковой даты награды от руководства города получили лучшие работники предприятий, учреждений...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)