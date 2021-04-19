|
В Сети появились комментарии пользователей о ситуации с подготовкой вооруженного мятежа в Беларуси
19.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сложившаяся ситуация бурно обсуждается в интернете. Подписчики не только из Беларуси, но и стран бывшего СНГ не сдерживают эмоций и выражений (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложившаяся ситуация бурно обсуждается в интернете. Подписчики не только из Беларуси, но и стран бывшего СНГ не сдерживают эмоций и выражений (видео). Вот...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)