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Завели уголовное дело по факту пропажи 36-летнего минчанина. Он ушел из дома еще в январе

19.04.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске без вести пропал 36-летний мужчина. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщают столичные следователи.

Без вести пропавший — Дмитрий Петрович Молоченков, ему 36 лет. В начале года, 29 января, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор неизвестно, где он.


Фото: УСК по Минску

Приметы: на вид 30−35 лет, рост 175−180 см, худощавый, плечи опущенные, лицо овальное, бледное, глаза голубые, волосы темные короткие.

Был одет: в серые болоньевые штаны, черную куртку, черную кофту с тремя полосами на рукавах и темные кроссовки.

УСК по Минску просит сообщить, если вы что-то знаете о местонахождении Дмитрия Молоченкова. Вот телефон: 8 029 615 59 98. Анонимность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Без вести пропавший - Дмитрий Петрович Молоченков, ему 36 лет. В начале года, 29 января, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор неизвестно, где он.
 
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