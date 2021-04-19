Горячую воду начнут отключать в Минске с 12 мая: ищите свой адрес

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр - Sputnik. Отключать горячую воду в Минске начнут 12 мая, об этом еще в марте сообщил заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Андрей Жешко. Теперь УП "Минсккоммунтеплосеть" назвало дома, жителям которых предстоит столкнуться с ежегодным дискомфортом первыми.

На предприятии предупредили, что в ходе испытаний теплопровода возможны его повреждения. Если вы заметите течь воды или парение из земли, колодцев, провалов грунта – немедленно сообщайте об этом в УП "Минсккоммунтеплосеть" (телефон диспетчера – 272-78-88) или в ЖЭУ.

Профилактические работы на теплосетях продлятся больше трех месяцев, а максимальные сроки отключения составят до двух недель. Если проблем не найдут, то обещают отключать воду всего на неделю.

Итак, где не будет горячей воды в мае.

С 12 мая

Ул. Алтайская, 64 к. 4, 5; 166/1; 166/2; 164/1; 164/2; Ангарская, 92; Артема, 14, 16; Байкальская, 1, 3, 5, 7; Беды, 23, 25, 26, 29, 31, 33; Бирюзова, 13а, Б; 15а, Б; Богдановича, 134, 136, 138, 140, 142, г. п. 2; Варвашени, 13 к. 1, 2, 3; 15в; Выготского, 1, 1а; 2, 3, 4, 5, 6, 6а, Б; 6/4; 8, 14, 16, 20, 20а; 29, 37, 39, 43, 45; Высокая, 11в, д; Высоцкого, 1, 3, 7; Гало, 4, 6, 8, 76; Геологическая, 59 к. 1, 2, 3; 59Б; 63а; Герасименко, 8, 8а; 9, 10, 11, 12, 12а; 13, 14а; 16, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52/1, 52/2, 54, 56, 58/1, 58/2; Гинтовта, 4, 5а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48; Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к. 1, 2; 13, 13а, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 2, 32а, 34, 36 к. 1, 2, 38, 38а, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70; Грушевская, 19, 124, 125, 126, 127, 132, 136; Дзержинского пр., 11, 15, 20, 22, 24; Долгиновский тракт, 146, 146/1, 146/2, 150, 152, 157, 158, 160, 160а, 160а/1, 166; Дубравинский пер, 3 к. 1, 2, 3, 5, 7, 9; Железнодорожная, 122, 128а; Илимская, 1/63, 3, 5, 6Б, 8, 8а, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27а, Б, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 58; К. Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107; Калинина, 15, 17а; Карвата, 2, 4, 11, 13 к. 1, 2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, Б, 30, 31, 31а, г, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Копиевича, 3, 5, 7; Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11, Купревича, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 3в, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 7, 8/2, 10, 12, 14, 18, г. п. 1; К. Чорного, 25; Лермонтова, 35, 37, 39, 41; Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, г. п. 7; Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7а/1, 15, 15а, 15в, 17, 19, 20; Макаенка, 7а; Медёлки, 1, 3, 5, 7, 11, 15; Михайлашева, 1, 5; Мстиславца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, Б, в, 20, 22, 24; Навуковая, 2, 2а, 4, 6; Независимости пр., 91, 93, 148, 148 к. 1, 2, 3, 150, 164, 168 к. 1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 191, 191а, Б, е; в/ч 3214; Некрасова, 22, 22/1; 22/2; 24, 24а; Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86/1, 86/2, 86/3, 88/1, 88/2, 92, 92а, 94, 94а, 96, 96а, 98; Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51; Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16; Огинского, 4, 6; Острошицкая, 3а; 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 к. 1, 21, 23; Охотская, 117, 119, 120, 133, 135/1, 135/, 135/3, 137, 139, 141, 143/1, 143/2, 145; Охотский пер., 17, 21; Парниковая, 3/2, 3/3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а; Подгорная, 19а/1, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21Б, 21Б/1, 23г; Пономаренко, 8, 14, 16, 18, 20, 22; Программистов, 3, 9; Прямая, 22, 24, 24а, 28; Пушкина пр., 10; Р. Люксембург, 90а; Радиальная, 36а; Руссиянова, 1, 3 к. 1, 2, 3; 4, 5 к. 1, 2, 3; 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к. 1, 2, 3, 4; 14, 15, 15/2; 16, 17, 18, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29/1, 29/2, 30 к. 1, 2; 32 к. 1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Солтыса, 34, 36, 38; Стариновская, 2, 4; Тургенева, 1, 5, 7; Туровского, 2, 4, 4Б; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, г. п. 4; Уручская, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, Б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17; Ф. Скорины, 1, 25 к. 1, 3; 34, 36, 36а, 37, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41Б, 43, 43а, 44, 45, 45а; 46, 47, 50, 51, 52; Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47, 47а, 55/1; Холмогорская, 47/1, 47а, 63, 65; Шафарнянская, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 14, 16; Шугаева, 3, 3 к. 1, 2, 3, 4; 5, 7, 9, 11, 13, 13 к. 1, 2, 3; 15 к. 1, 2; 17, 17Б; 17 к. 1, 2, 3; 19, 19 к. 1, 2, 3; 21, 21 к. 1, 2; 23 к. 1, 2; 25, 27; Щорса, 4а, Б; Я. Мавра, 64а, 68а, Б, в, 70.

С 17 мая

Ул. Орловская, 76; Победителей пр., 12.

С 18 мая

Ул. Казинца, 51 к. 1, 2, 3, 4, 5; 51 к. 3а; 88, 90, 95, 96, 96а, 97 к. 1, 2; 98, 107, 121; Каховская, 26; Корженевского, 33 к. 1, 2, 3; Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10; Стебенева, 8, 10, 10а, 10в, 12, 12а, 14; Червякова, 50, 52, 62, 64, 64а.

С 19 мая

В/ч 35703 и 63755; ул. Гошкевича, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Голодеда, 5Б, 5/2, 5/3, 5/4, 7/2, 7а, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20, 21 к. 1; 24, 30, 32, 34, 36, 38; Дроздовича, 2, 3, 4, 6; Игуменский тракт, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47; Кабушкина пер., 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25; Кабушкина, 34, 36, 45, 46, 54а, 55, 66/1, 66Б, 76, 78 к. 1, 2; 80, 84, 86, 88, 92, 94 к. 1, 2; 98; Каганца, 2, 2Б, 4; Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72; Оловникова, 11, 13, 15; Партизанский пр., 88; Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31а, 32, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78, г. п. 9; Пташука, 1, 3, 5, 7, 9, 9Б, 11, 15; Смолича, 6, 8, 10, г. п. 13; Сырокомли, 3, 7, 11, 11а, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48; Уборевича, 172, 174; Шишкина, 15, 17; Шпилевского, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60.

С 20 мая

Ул. Бурдейного, 1, 2, 2а, 2Б, 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 22, 22 к. 1, 3; 23, 23а, 24 к. 1, 2, 3, 4; 25, 27, 28 к. 1; 31, 33, 35, 36 к. 1; 37, 38, 39, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Глебки, 11, 15а; Лобанка, 9 к. 1, 2, 3; 11, 11а, 13 к. 1, 2; 15, 17, 19; Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44Б, 46; Одинцова, 1 к. 1, 2; 2 к. 2; 3 к. 1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14 к. 1; 15, 16, 17, 18 к. 1; 19, 20, 22, 22 к. 1; 23 к. 1, 2; 24, 27, 27а, 29, 30, 31 к. 1, 2, 3; 32, 33, 35, 36 к. 1; 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71 к. 1, 2, 3, 4; 75, 77 к. 1, 2, 3; 79 к. 1, 2; 81, 85, 87, 89; Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91; Тимошенко 2-й пер., 2, 3, 7; Тимошенко, 8, 10, 12, 14 к. 2; 16, 18, 20 к. 1, 2, 3; 22 к. 1; 24 к. 1; 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38; Якубовского, 15 к. 1; 17, 19, 20, 21, 22 к. 1, 3; 23, 24 к. 1, 2, 3; 25, 26 к. 1, 2, 3, 4; 27, 28 к. 1; 29, 30 к. 1; 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 к. 1, 2; 50, 53, 53д; 54, 54а; 54Б; 56, 60.

С 24 мая

Ул. Маяковского, 135 к. 1; Тепличная, 1.

С 25 мая

Ул. Асаналиева, 14, 16, 18; Брестская, 40; Брестский 3-й пер., 17а; в/ч 31802; в/ч 2007; Жлобинская, 12; Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 21 к. 3, 4; 25а, 27а; Кижеватова, 60 к. 1, 2, 3, 4, 6, 7; Корженевского пер., 8, 26; Красина, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б, 54а, 54; Пирогова, 6; Пуховичская, 5а; 14, 18; Серова, 1а; 3, 3а, 5а, 15, 17, 31, 33, 54; Черниговская, 46, 46а, 46/2.