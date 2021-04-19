В Бресте оцепили здание СШ № 9, учеников и персонал эвакуировали

Источник материала: Tut.by

Около 19.30 19 апреля в Бресте силовики и спасатели оцепили здание средней школы № 9. Учеников и персонал вывели на улицу.



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На место приехали спасатели, милиция и саперно-пиротехническая группа. Подъезды к школе перекрыли сотрудники ГАИ.

Людей, которые сидели на лавочках возле школьного забора, попросили отойти на противоположную сторону улицы.

Обстоятельства уточняются.