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В Бресте оцепили здание СШ № 9, учеников и персонал эвакуировали

19.04.2021 20:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 19.30 19 апреля в Бресте силовики и спасатели оцепили здание средней школы № 9. Учеников и персонал вывели на улицу.


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На место приехали спасатели, милиция и саперно-пиротехническая группа. Подъезды к школе перекрыли сотрудники ГАИ.

Людей, которые сидели на лавочках возле школьного забора, попросили отойти на противоположную сторону улицы.

Обстоятельства уточняются.

 
Теги: Брест
 
 
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На место прибыли сотрудники саперно-пиротехнической группы.
 
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