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Правительство Австрии согласовало закупку российской вакцины "Спутник V"
19.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину "Спутник V". Об этом заявил канцлер Себастьян Курц. Запросит один миллион доз препарата, а его применение начнется после того, как вакцину зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств. Власти надеются, что это случится как можно скорее. Испытания российского "Спутник V" продолжаются в Турции. Ранее местные СМИ заявили, что Минздрав уже готов начать закупку. Однако эта информация пока не подтвердилась. Вакцину изучают, по некоторым этапам получены положительные результаты.
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Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину "Спутник V". Об этом заявил канцлер Себастьян Курц. Запросит один миллион доз препарата, а его...
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