Источник материала: БT

Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину "Спутник V". Об этом заявил канцлер Себастьян Курц. Запросит один миллион доз препарата, а его применение начнется после того, как вакцину зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств. Власти надеются, что это случится как можно скорее. Испытания российского "Спутник V" продолжаются в Турции. Ранее местные СМИ заявили, что Минздрав уже готов начать закупку. Однако эта информация пока не подтвердилась. Вакцину изучают, по некоторым этапам получены положительные результаты.



