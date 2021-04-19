В регионы направили первые партии вакцины белорусского производства

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Регионы получают первые партии вакцины "Спутник V" с пометкой "произведено в Беларуси".



И сразу свежие поставки распределяют между прививочными кабинетами и мобильными бригадами медиков. Выездная работа в контексте COVID-19 в стране проводится впервые. Для выстраивания алгоритмов работы использован многолетний опыт вакцинации от сезонного гриппа. Эффективности добавила цифровизация бригад: у каждой на руках онлайн-регистратура в планшете или ноутбуке. В Гомеле в первый день работы мобильных бригад привили сотрудников электромеханического завода. В списке еще 9 предприятий. Активно люди записываются и на индивидуальную вакцинацию. Для удобства организован личный и онлайн-способ подачи заявок. После прививки каждый пациент находится под контролем медиков. Серьезных случаев побочных реакций не зафиксировано.



Александр Теленченко, начальник отдела Гомельского электромеханического завода: "Уникальная возможность у нас появилась привить наших работников по месту работы на базе здравпункта нашего предприятия. Это позволяет не отвлекать от работы работников, экономить их и рабочее, и личное время. Можно смело говорить, что на предприятии готово привиться более 50 % наших работников".

Елена Беглюк, исполняющая обязанности завфилиалом № 12 Гомельской центральной городской поликлиники: "Сбор анамнеза на предмет аллергических реакций, перенесенных инфекционных заболеваний, проводит осмотр с термометрией и измерением давления, пульса, осмотр горла и определяет наличие показаний и противопоказаний к вакцинации. В случае каких-то временных противопоказаний к вакцинации конкретному работнику будет вакцинация предложена через 2 недели".

Всего в Гомельском регионе порцию иммунитета уже получили 30 тысяч жителей.