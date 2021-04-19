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Задержан неработающий житель Бобруйска, который ранее сжег флаг
19.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Житель Бобруйска решил хайпануть на теме протеста и сжег государственный флаг. На минувшей неделе задержали мужчину после того, как в интернете был опубликован ролик. На нем он в присутствии своего знакомого демонстративно разорвал и сжег госфлаг. Задержанным оказался 32-летний неработающий житель Бобруйска. Свой поступок мужчина объяснил влиянием деструктивных телеграм-каналов, в содеянном раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.
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Житель Бобруйска решил хайпануть на теме протеста и сжег государственный флаг. На минувшей неделе задержали мужчину после того, как в интернете был опубликован...
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