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Задержан неработающий житель Бобруйска, который ранее сжег флаг

19.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Житель Бобруйска решил хайпануть на теме протеста и сжег государственный флаг. На минувшей неделе задержали мужчину после того, как в интернете был опубликован ролик. На нем он в присутствии своего знакомого демонстративно разорвал и сжег госфлаг. Задержанным оказался 32-летний неработающий житель Бобруйска. Свой поступок мужчина объяснил влиянием деструктивных телеграм-каналов, в содеянном раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.

 
 
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Житель Бобруйска решил хайпануть на теме протеста и сжег государственный флаг. На минувшей неделе задержали мужчину после того, как в интернете был опубликован...
 
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