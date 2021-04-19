Задержан неработающий житель Бобруйска, который ранее сжег флаг

Источник материала: БT

Житель Бобруйска решил хайпануть на теме протеста и сжег государственный флаг. На минувшей неделе задержали мужчину после того, как в интернете был опубликован ролик. На нем он в присутствии своего знакомого демонстративно разорвал и сжег госфлаг. Задержанным оказался 32-летний неработающий житель Бобруйска. Свой поступок мужчина объяснил влиянием деструктивных телеграм-каналов, в содеянном раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.



