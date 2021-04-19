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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспилотный вертолет НАСА провел первый успешный полет на Марсе Об этом сообщается в Twitter-аккаунте космического агентства. Известно, что аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре...

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте космического агентства. Известно, что аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. "Индженьюити" (именно так называют вертолет) сделает еще несколько взлетов. Между каждым из них аппарату нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.