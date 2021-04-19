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Беспилотный вертолет НАСА провел первый успешный полет на Марсе
19.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщается в Twitter-аккаунте космического агентства. Известно, что аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. "Индженьюити" (именно так называют вертолет) сделает еще несколько взлетов. Между каждым из них аппарату нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.
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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте космического агентства. Известно, что аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре...
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