Дело о попытке организации государственного переворота в Беларуси обрастает новыми подробностями

Источник материала: БT

Дело о попытке организации государственного переворота в Беларуси, покушения на Президента и членов его семьи обрастает новыми подробностями и комментариями. Масштаб злодеяния явно выходит за границы нашей страны. Слишком поспешно и невнятно реагирует власть в США, Польше и Украине. Очередной шок испытали беглые из Беларуси персонажи, фондовые и медиапосредники между ними и реальными заказчиками хунты. Два самых болезненных ответных удара со стороны силовиков: это факт, что заговорщиков и все их контакты белорусские спецслужбы вели на протяжении 6 месяцев. А значит, успели задокументировать всех и все эпизоды. Второе - слаженная работа наших и российских чекистов. Одно дело вести диверсионную работу в небольшой Беларуси, совсем другое - обнаружить, что визави как минимум не уступает ни по масштабам, ни по опыту, ни по эффективности.



Злодейство за гранью добра и зла, международной политики, этики и самой человечности - мы еще раз проанализировали ситуацию и собрали самые точные оценки.

Подготовка к госперевороту

С мая прошлого года Беларусь готовилась к вторжению чужих иностранных интересов в свои суверенные дела. Уже просматривались массированное финансирование через фонды и НКО, подкуп лидеров мнений, технологии майдана, запугивание вертикали власти (особенно местной и депутатов), расчеловечивание силовиков. Методичка от бывшей Югославии до почти бывшей Украины, с правками и дополнениями.

Попытка ликвидации суверенитета

Поствыборный "блицкриг" провалился. Якобы "мирные" хождения по образу Армении и Гонконга тоже. Радикализация дала обратный эффект - отвернулась большая часть "невероятных", но вменяемых противников власти. Остался силовой вариант госпереворота. Тот, что опробовали в Украине 7 лет назад. С террором на Майдане, захватом оружейных комнат, стрельбой в спины и попыткой убить законно избранного президента. Кто забыл, в 2014 так пытались убить Януковича, этот факт не оспаривает ни одна вменяемая международная структура.



В субботу глава государства озвучивает главные контуры заговора и прямо называет заказчиков, посредников и исполнителей.



Вторжения и убийства как факт геополитики

Первый вопрос: могли ли руками белорусских экстремистов исполнить убийство и переворот? История говорит, что да. Милошевич, Хусейн, Чавес, Каддафи и еще десятки менее известных политиков, военных, бизнесменов и ученых, которых крадут, пытают и убивают по всему миру ежегодно при деятельном участии американских спецслужб. С той лишь разницей, что убийство Президента и его детей - приказ из ряда вон. Такой может поступить только от верхушки "американского болота". Или истеблишмента.

Фигуранты дела. Задержаны не все



Организаторы. Из семи известных сегодня четверо - граждане либо постоянно проживают в США, один - беглый бывший силовик на иждивении, вероятно, польской разведки.

Федута - технолог уже двух неудавшихся майданов в 2005 и 2010 годах. Костусев, БНФ, вероятно, как попытка легализовать переворот через пока легальную партию. Список явно не полный. "Спящих" в Минске куда больше, они немного хитрее, чем раньше срока вылезшие Латушко, Стрижак, Лещеня, Козлов и прочие. То, как живо обсуждается раздел Беларуси после госпереворота, говорит, что бежали или задержаны далеко не все.

"Задача номер один у нас - устранить самого главного. Задача номер два - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска".



Исполнители: неонацисты, футбольные хулиганы, криминал



Важный вопрос: на чьих руках была бы кровь. Ведь и в Украине в "Беркут" и спины протестующих стреляли не Яценюк, Кличко и Турчинов лично. Вспоминаем недавние задержания. Банда Автуховича с арсеналом покушалась на силовиков, провела серию взрывов и поджогов. Вторая группа - анархисты Олиневича. Уже отсидели за серию атак с "коктейлями Молотова", взяли с поличным и с арсеналом. Третья группа - Вячеслав Сидоракин с подельниками. Организовали доставку взрывчатки и оружия из Украины в промышленных масштабах. Арсенала хватило бы на небольшую войну в городских условиях. Плюс подвал для пыток, плюс связи с боевиками украинских добробатов и неонацистских группировок.

К возможным исполнителям можно отнести и белорусских радикалов. За последние полгода выявлено и задержано более 70 неонацистов и 65 околофутбольных фанатов с опытом массовых побоищ. Плюс почти 3 сотни отсидевших за тяжкие преступления - убийства, изнасилования, похищение людей, грабежи. Опять же по украинскому опыту - именно они были в первых рядах госпереворота и гражданского конфликта на Донбассе. И это лишь те, кого уже установили и задержали белорусские правоохранители. А сколько еще в бегах или затаились? Именно эти вопросы, скорее всего, сегодня задает следствие задержанным фигурантам.

Масштаб провокации: от Минска до Москвы, Донбасса и Праги

Масштаб. Эксперты сопоставили события. Госпереворот в Беларуси - раз. Обострение на Донбассе - два. Поспешный призыв вывести несистемную оппозицию на марш в Москве - три. Еще более поспешный вброс из Чехии о поджоге военных складов аж в 2014 году. Первые три - попытка растянуть силы России, чтобы не подставила плечо союзнику. Последнее "чешское дело" - неуклюжая попытка информационно перекрыть факт циничного покушения и госпереворота. В практике реал-политик прием известен как "бросить дохлую кошку на переговорный стол", чтобы шокировать и отвлечь внимание. На это указал МИД России.

"Слив" заговорщиков и "Внутренний терроризм"

Оглушительное молчание после обнародования заговора, невнятное мычание Байдена, его сегодня подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. А потом массовый слив друг друга беглыми заговорщиками.









Как косвенное, но доказательство - готовили, проиграли, "сливают". Из Польши Макар валит все на гражданина США Зенковича. Мол, он все записал и сдал правоохранителям.



Госдеп с МИД Польши открещиваются от заговорщиков так, что проступают уши разведки и Дифендивы. Даже интернет ботофермы не могут перекрыть голос здравомыслия в пабликах - вот оно, видео, вот арсеналы с оружием, вот попытка завербовать белорусских силовиков, вот координация по трем фронтам, ау, невероятные. Это "внутренний терроризм" по формуле Байдена в чистом виде. До 12 лет тюрьмы в каждую калитку.

Возможный ответ Беларуси



Как будет выглядеть внутренняя и внешняя политика Беларуси после обнародованных фактов. Приезд в страну посла США явно откладывается, если вообще имеет смысл. Работа дипмиссий во враждебных Беларуси странах и иностранных представительств, не осудивших терроризм, здесь под большим вопросом. Работа фондов, "соросят" и медиа-иноагентов - уходит в прошлое. А вот более тесное сотрудничество с российскими силовиками доказало свою эффективность.



Партии, с учетом участия ряда партийных бонз, в заговоре - перерегистрацию без внутренней чистки рядов они вряд ли пройдут. Не хватало еще самим на свою голову террористов в партийных теплицах выращивать. Вербальный экстремизм (угрозы убийством в Сети) будет преследоваться жестче. Это первый шаг от слов к делу. Граница с Украиной, там уже сегодня усиленное дежурство, но и этого явно недостаточно. Такой рассадник оружейного и наркотрафика у своих рубежей напрягает не только Беларусь, но и все европейское пространство.



И последнее, Беларусь оставляет за собой право на широкий санкционный ответ. Но эту работу проведут с холодной головой. Ведь главное противоядие от заговоров и покушений - это не тяжесть возмездия, а его неотвратимость. Преступление и наказание. Советуем вчитаться в бессмертное произведение.









