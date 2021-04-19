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Колония, «химия» и прокурорское предупреждение: как в понедельник судили по политическим статьям
20.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник в стране продолжились суды по политически мотивированным делам. Люди получали реальные сроки за оскорбительные комментарии в соцсетях, чучела с фотографиями должностных лиц, надписи и рисунки. Как заявил один из обвиняемых в последнем слове, таким образом он пытался донести свою позицию до власти, которая не слышит людей.
Четыре года колонии за чучела и «Погоню» на опоре моста
В понедельник суд Минского района приговорил политзаключенного Виктора Лосика к четырем годам колонии общего режима.
На президентских выборах Виктор был наблюдателем на участке в Хатежино, затем вошел в расширенный состав Координационного совета. Лосика задержали 6 декабря и обвинили в том, что он повесил на мосту чучела с фото министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка с надписью «Не забудем, не простим!», а также нанес «Погоню» на опоры моста.
Как
Суд также обязал взыскать с Лосика госпошлину — 174 рубля, судебные издержки — 492 рубля 44 копейки.
— Своими действиями с чучелами я не ставил цели неуважительно отнестись к обществу. Все, что я совершил, связано исключительно с тем, какие должности занимали потерпевшие, — это не связано с никакой местью, хулиганством. Я против насилия, на тот момент я не мог достучаться до властей и донести свою гражданскую позицию законными способами, поэтому посчитал, что эти действия помогут мне это сделать. Думаю, все присутствующие понимают, что мои действия не были связаны с насилием или призывами к нему, не несли угрозы обществу. Это были действия отчаянного человека, которого не слышат, — заявил Виктор Лосик в последнем слове.
Пять лет за «комментарии с призывами к насилию»
Как
В ходе судебного разбирательства установлено, что с октября 2019 года по июль 2020 года он «размещал в интернете комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Республики Беларусь, а также оскорбления в адрес главы государства». Свою вину обвиняемый признал частично.
По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
В доход государства конфискован мобильный телефон, с помощью которого обвиняемый размещал комментарии.
«Химия» за оскорбление Лукашенко и Карпенкова
Житель Белыничского района приговорен к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд признал его виновным в публичном оскорблении действующего главы государства. «Унизительный и дискредитирующий» пост мужчина оставил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»,
На суде мужчина вину признал и пояснил, что поддался эмоциям, прочитав комментарии под статьей о Лукашенко в телеграме.
Телефон, с которого он размещал свой пост, изъят в доход государства.
В Столбцовском районе 30-летняя женщина получила 2 года «домашней химии» за пост об Александре Лукашенко «ВКонтакте»,
А в Витебске суд Первомайского района
Прокурорское предупреждение за интервью с Тихановской
Директор ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич получил прокурорское предупреждение за интервью со Светланой Тихановской, которое вышло в газете 14 апреля.
Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк напомнил Янукевичу, что Светлана Тихановская находится в розыске по ряду дел, возбужденных за причинение вреда национальной безопасности, а Координационный совет, от имени которого она выступает, «является экстремистским формированием». В предупреждении, которое зачитали Янукевичу, говорится о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности, насилия и проч.
— К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области, —
Пятнадцать суток за четыре комментария и почтовый ящик «по схеме БЧБ»
В суде Фрунзенского района 63-летнего минчанина арестовали на 15 суток за «комментарии деструктивного характера». Таковыми посчитали сообщения в чате «Жыве Беларусь», «Выходим», «Наша возьме», «Все выходят» и другие,
На мужчину составили протокол по ст. 24.23 КоАП. Судья Мария Ерохина осудила минчанина на 15 суток ареста.
Суд Минского района рассмотрел в понедельник дело 34-летнего Евгения Жука. На мужчину также составили протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП.
Его задержали 16 апреля в собственном доме в деревне Антоновка под Минском. Основанием для задержания стало «несанкционированное одиночное пикетирование путем почтового ящика бело-красно-белого цвета, не менее восьми наклеек на окнах второго этажа, флюгера в виде всадника «Погоня», баннера на заборе дома со словами «Мы разам» и изображением знака виктории, сердца и стиснутого кулака».
Судья Алексей Кропачев признал Евгения виновным и приговорил к 15-ти суткам административного ареста.
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Люди получали реальные сроки за оскорбительные комментарии в соцсетях, чучела с фотографиями должностных лиц, надписи и рисунки. Как заявил один из обвиняемых в...
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