Колония, «химия» и прокурорское предупреждение: как в понедельник судили по политическим статьям

Источник материала: Tut.by

В понедельник в стране продолжились суды по политически мотивированным делам. Люди получали реальные сроки за оскорбительные комментарии в соцсетях, чучела с фотографиями должностных лиц, надписи и рисунки. Как заявил один из обвиняемых в последнем слове, таким образом он пытался донести свою позицию до власти, которая не слышит людей.



Фото: TUT.BY

Четыре года колонии за чучела и «Погоню» на опоре моста

В понедельник суд Минского района приговорил политзаключенного Виктора Лосика к четырем годам колонии общего режима.

На президентских выборах Виктор был наблюдателем на участке в Хатежино, затем вошел в расширенный состав Координационного совета. Лосика задержали 6 декабря и обвинили в том, что он повесил на мосту чучела с фото министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка с надписью «Не забудем, не простим!», а также нанес «Погоню» на опоры моста.

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», дело рассмотрела судья Новикова. Гособвинение поддерживала прокурор Косинская. Пострадавшие — председатель участковой избирательной комиссии в Хатежино Радько и ее заместитель Красовская. Обе заявили иск на выплату морального вреда: по три тысячи рублей каждой. Судья удовлетворила иск.



Фото: spring96.org

Суд также обязал взыскать с Лосика госпошлину — 174 рубля, судебные издержки — 492 рубля 44 копейки.

— Своими действиями с чучелами я не ставил цели неуважительно отнестись к обществу. Все, что я совершил, связано исключительно с тем, какие должности занимали потерпевшие, — это не связано с никакой местью, хулиганством. Я против насилия, на тот момент я не мог достучаться до властей и донести свою гражданскую позицию законными способами, поэтому посчитал, что эти действия помогут мне это сделать. Думаю, все присутствующие понимают, что мои действия не были связаны с насилием или призывами к нему, не несли угрозы обществу. Это были действия отчаянного человека, которого не слышат, — заявил Виктор Лосик в последнем слове.

Пять лет за «комментарии с призывами к насилию»

Как сообщает Генеральная прокуратура, вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Полоцкого района. Мужчине инкриминированы ч. 1 ст. 130 УК (Разжигание социальной вражды), ч. 1 ст. 368 УК (Публичное оскорбление президента), ч. 1 ст. 366 УК (Угроза насилием в отношении президента).

В ходе судебного разбирательства установлено, что с октября 2019 года по июль 2020 года он «размещал в интернете комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Республики Беларусь, а также оскорбления в адрес главы государства». Свою вину обвиняемый признал частично.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В доход государства конфискован мобильный телефон, с помощью которого обвиняемый размещал комментарии.

«Химия» за оскорбление Лукашенко и Карпенкова

Житель Белыничского района приговорен к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд признал его виновным в публичном оскорблении действующего главы государства. «Унизительный и дискредитирующий» пост мужчина оставил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает 6tv.by.

На суде мужчина вину признал и пояснил, что поддался эмоциям, прочитав комментарии под статьей о Лукашенко в телеграме.

Телефон, с которого он размещал свой пост, изъят в доход государства.

В Столбцовском районе 30-летняя женщина получила 2 года «домашней химии» за пост об Александре Лукашенко «ВКонтакте», пишет «Белсат». Следствие пришло к выводу, что такой пост «противоречил общечеловеческой морали».

А в Витебске суд Первомайского района наказал 42-летнего мужчину ограничением свободы на 1,5 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа за публичное оскорбление представителя власти. Следствие утверждает, что 16 января он со своей страницы «ВКонтакте» оставил «оскорбительный комментарий» к публикации, посвященной заместителю министра внутренних дел, экс-главе ГУБОПиК Николаю Карпенкову.

Прокурорское предупреждение за интервью с Тихановской

Директор ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич получил прокурорское предупреждение за интервью со Светланой Тихановской, которое вышло в газете 14 апреля.

Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк напомнил Янукевичу, что Светлана Тихановская находится в розыске по ряду дел, возбужденных за причинение вреда национальной безопасности, а Координационный совет, от имени которого она выступает, «является экстремистским формированием». В предупреждении, которое зачитали Янукевичу, говорится о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности, насилия и проч.

— К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области, — сказал службе мониторинга ОО «БАЖ» Владимир Янукевич.

Пятнадцать суток за четыре комментария и почтовый ящик «по схеме БЧБ»

В суде Фрунзенского района 63-летнего минчанина арестовали на 15 суток за «комментарии деструктивного характера». Таковыми посчитали сообщения в чате «Жыве Беларусь», «Выходим», «Наша возьме», «Все выходят» и другие, сообщает телеграм-канал «Вясна назірае».

На мужчину составили протокол по ст. 24.23 КоАП. Судья Мария Ерохина осудила минчанина на 15 суток ареста.

Суд Минского района рассмотрел в понедельник дело 34-летнего Евгения Жука. На мужчину также составили протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП.

Его задержали 16 апреля в собственном доме в деревне Антоновка под Минском. Основанием для задержания стало «несанкционированное одиночное пикетирование путем почтового ящика бело-красно-белого цвета, не менее восьми наклеек на окнах второго этажа, флюгера в виде всадника «Погоня», баннера на заборе дома со словами «Мы разам» и изображением знака виктории, сердца и стиснутого кулака».

Судья Алексей Кропачев признал Евгения виновным и приговорил к 15-ти суткам административного ареста.