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С бизнес-клубом «Имагуру» в Минске расторгают договор аренды

20.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бизнес-клуб «Имагуру» закрывается, сообщила основатель и CEO Imaguru Татьяна Маринич. По ее словам, холдинг «Горизонт» расторгает договор аренды в одностороннем порядке без объяснения причин.


Скриншот: facebook.com/tania.marinich

— Холдинг «Горизонт» расторгает договор аренды в одностороннем порядке без объяснения причин, комментируя ситуацию как приказ свыше. Государство закрывает «Имагуру» в Минске, площадку свободно мыслящих инновационных предпринимателей, место рождения огромного количества стартапов, главный стартап-хаб Беларуси и ворота страны для международных венчурных инвесторов, — сообщила Маринич.

По ее словам, Imaguru Startup HUB арендует помещение у холдинга с 2013 года. 16 апреля организация получила уведомление об одностороннем прекращении договора аренды помещений на Фабрициуса, 4 с 30 апреля 2021 года.

В бизнес-клубе отмечают, что не видят рациональности данного решения: «Имагуру» оплачивает аренду в срок, инвестировал в ремонт более двух тысяч «квадратов» непригодных для офисной деятельности помещений, заботился о здании, улица Фабрициуса стала объектом притяжения для молодых деловых инициативных людей. Там связывают такое решение «с активной гражданской позицией «Имагуру».

«7 лет пролетели как один миг. В памяти горящие глаза основателей стартапов, тысячи участников наших мероприятий, истории успеха наших стартапов за рубежом, смелые попытки развивать и менять экосистему, атмосфера свободы, счастья, страсти, перемен, которая всегда была в «Имагуру», — говорит Маринич.

Напомним, в начале марта в Минске задерживали участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений. Мероприятие проходило в бизнес-клубе «Имагуру».

 
Теги: Минск
 
 
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Стартап-хаб «Имагуру» закрывается, сообщила основатель и CEO Imaguru Татьяна Маринич. По ее словам, холдинг «Горизонт» расторгает договор аренды в одностороннем...
 
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