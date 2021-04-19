"В Москве такого нет": Россияне активно покупают квартиры и коммерческие помещения в Минске

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Возможность привлекать инвестиции в экономику Беларуси дает отечественная строительная отрасль. Россияне демонстрируют интерес к покупке жилья и коммерческой недвижимости в Минске, отодвигая на второй план предложения девелоперов о приобретении квадратных метров в Турции и Европе. И, по прогнозам экспертов, спрос на квартиры в столичных новостройках со стороны жителей страны-соседки будет только расти.



Сергей Зайцев, заместитель гендиректора агентства "Этажи": "Первое - они были в Минске и знают этот город. Поэтому стремятся купить там квартиру. Может быть, кто-то хочет вернуться на родину или переехать поближе к родственникам, то есть это конкретное желание жить в Минске. Второй сценарий - это инвесторы. Они покупают недвижимость под гарантии той компании, которая ее продает. И для них уже не так важна даже сама локация - им важно надежно вложить деньги".

"Этажи" начинали как региональное агентство, сейчас офис переезжает в Москву и продолжит работу во всех регионах России. Сейчас начинают рекламную кампанию комплекса Minsk World и его возможностей.



Дан старт сотрудничеству и с еще одним крупным игроком рынка недвижимости - агентством Point Estate.



Лидеры российского рынка недвижимости давно определили привлекательность минских жилых комплексов.









Евгений Юр, гендиректор риелторской компании FS-Property: "Ценообразование в Минске гораздо интереснее, чем в Москве - цены существенно ниже. Кроме того, Минск имеет ряд преимуществ перед Москвой. И хотя сам по себе город большой, с населением почти два миллиона человек, благодаря хорошему транспортному обеспечению быстро добраться можно в любую точку".

Московские риелторы отмечают конкурентные преимущества. Прежде всего рассрочку на 100 месяцев. Такого нет нигде.

Евгений Юр, гендиректор риелторской компании FS-Property: "Нас заинтересовала эта опция, которая очень отличается от предложений, существующих на нашем рынке".

Предприниматель из Москвы Сергей Высоцкий успел приобрести в комплексе Minsk World уже три квартиры! А в "Маяке Минска" купил коммерческое помещение под магазин арабской парфюмерии.



Сергей Высоцкий: "Мы как предприниматели всегда просчитываем. Я уверен, что я не прогадаю - вот, что важно. Мы перелопатили весь Минск. Остановились на Minsk World и "Маяке Минска".

Крупнейший застройщик постоянно участвует в международных форумах. На одном из них Minsk World был признан крупнейшим строительным проектом в Европе. И каждый форум - это конкретный результат.









Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: "В строительство мы вкладываем много средств. В "Парке Челюскинцев", например, квартиры продаются в уже сданных домах. Покупка иностранцами квартир в белорусской столице - это тоже инвестиция в экономику нашей страны. Это деньги, которые будут работать в Беларуси".

Компания сейчас готовится к росту, который начнется после окончания пандемии.



Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: "Беларусь не останавливала экономику, и это было правильным решением. И сейчас наши многофункциональные комплексы - это выгодные инвестиции для капитала на растущем рынке".

Между Минском и Москвой всего-то 700 километров. По российским меркам - вовсе не расстояние. Беларусь становится все более привлекательной для россиян и российского бизнеса. У каждого свои цели: кто-то хочет переехать, а кто-то инвестирует в рост. Главное - вовремя принять верное решение и воспользоваться лучшим предложением и условиями.