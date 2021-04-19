Источник материала: БT

Белорусский опыт лечения и реабилитации COVID-пациентов уже приняли на заметку многие страны мира. Согласно последним данным Минздрава, за сутки в республике зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 633. Сейчас в активной стадии кампания по иммунизации. И в эти дни регионы получают первые партии российской вакцины , произведенной уже в Беларуси. Поставки распределяют между стационарными прививочными кабинетами и мобильными бригадами. Одним из первых команду медиков по выездной вакцинации принял электромеханический завод в Гомеле. С подробностями Анна Ковалева.



Это новое поступление - первая вакцина белорусского производства. Горячая партия только по скорости доставки - в холодильном ящике строго минус 18. С подобным оборудованием и свежей вакциной бригады медиков направились на предприятия Гомеля.

В Гомельской области началась выездная вакцинация

В списке 10 предприятий, в том числе электромеханический завод. Прививки решили сделать прямо на месте без отрыва от производства. Сегодня дозу иммунитета получили 40 человек.



Александр Крот, токарь ОАО "Гомельский электромеханический завод": "Сколько нам прививок делали в детстве. Всем делали. Не надо ничего бояться. Вам дает медицина, наука гарантию безопасности, значит вы даете себе гарантию безопасности и своим близким".

Электронная карта пациента сразу на руках у врача в цифровом формате. Сведения о процедуре тут же вносят в базу данных, а пациент получает своеобразный паспорт вакцинируемого - такой документ понадобится для выезда за границу.



Александр Полянский, ведущий инженер по подготовке производства ОАО "Гомельский электромеханический завод": "Когда на предприятии предложили, сразу согласился. Еще в принципе интересовался, когда можно будет. У меня родственники в России уже все сделали. Нормально. Стоим, улыбаемся: хорошее чувство - привились. Даже не почувствовали".







По-прежнему получить прививку можно и в индивидуальном порядке. Таких пациентов ожидают в поликлиниках по месту жительства.



Организованы три формы индивидуальной записи на вакцинацию



Записаться на вакцинацию можно лично, по телефону и в режиме онлайн. В интернет-заявке всего 5 вопросов. На это уйдет пара минут. Затем с вами свяжется оператор кол-центра и согласует удобное время.

Всеми видами записи уже воспользовались 60 тысяч гомельчан. Их средний возраст - 35 лет. Медики отмечают: онлайн-форма и профилактические селфи-зоны в поликлиниках особо популярны, как ни странно, у людей солидного возраста. В целом в кампании по иммунизации задействовано 15 поликлиник областного центра. Первым компонентом вакцины здесь привили уже более 13 тысяч человек.



Людмила Юрьевич, жительница г. Гомеля: "Вакцинацию не так давно решила сделать, я переболела COVID и решила, что все-таки надо, потому что такая обстановка тяжелая, поэтому хочется себя уберечь".

В Гомельском регионе вакцинацию прошли 30 тысяч человек

Всего в Гомельской области прививку сделали 30 тысяч жителей. В регион доставлено 12 тысяч доз белорусского производства. И поставки будут продолжаться: в листе ожидания еще 75 тысяч человек.

Екатерина Цитко, главврач Гомельской центральной городской поликлиники: "На сегодня по всем направлениям начинается активная работа. Поэтому поликлиники, безусловно, предприняли ряд организационных мероприятий для того, чтобы создавать комфортные условия для наших пациентов. Работа поликлиник с 8 до 8 вечера, а также в субботние дни с 8 до 16:00. Это то время, когда человек может прийти в удобное для себя время и привиться".

Чтобы охватить всех желающих, будут работать более 300 прививочных кабинетов во всех районах, в том числе с участием мобильных медицинских бригад.

