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«Польскую школу» в Бресте ликвидируют

20.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации ООО «Польская школа». Именно там произошли события, с которых начался большой скандал между Польшей и Беларусью.

Иск о ликвидации был подан администрацией Ленинского района Бреста «в целях защиты государственных и общественных интересов». Школа должна быть ликвидирована до 19 июня, однако решение суда еще можно обжаловать. 

Напомним, что директор школы Анна Панишева была задержана 12 марта, когда она вернулась из командировки. Вечером 11 марта Панишева опубликовала на своей странице в Facebook открытое обращение к общественности.

«Подчеркиваю еще раз: за все мероприятия, за всю культурную деятельность ответственность несу только я, потому что я являюсь основателем Форума польских локальных инициатив и его единственным директором», - написала Панишева, говоря о задержании соучредителя школы.

В итоге Панишева стала одной из фигуранток «дела Союза поляков». Ее обвиняют в разжигании розни и реабилитации нацизма. Как и другим фигурантам «дела Союза поляков» ей грозит до 12 лет. Скандал начался с того, что прошедшее в школе мероприятие ко «дню проклятых солдат» посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. Из-за этого 9 марта в МИД  вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского и вручили ноту протеста, после чего начали массовые задержания активистов Союза поляков.

23 марта в Гродно задержали главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис, а через два дня в отношении объединения возбудили уголовное дело. Сейчас по нему проходят пять человек.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации ООО «Польская школа». Именно там произошли события, с которых начался большой скандал между...
 
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