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Санкции США, интересы Кремля, ожидания Нацбанка, «семейный дальнобой» и скандал с Суперлигой - все за вчера

20.04.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Только представьте: в Браславском костеле в минувшие выходные прошло необычное торжество: здесь обвенчались 91-летние пенсионеры Виктор и Анна. Дочь жениха Галина рассказала, что ее отец и его избранница счастливы: «И мы, дети, их поддерживаем. Не нужно смотреть на то, что „люди скажут“, нужно строить свою жизнь так, как ты сам считаешь правильным». А сегодня суд снова рассмотрит дело нашей коллеги Катерины Борисевич: полгода колонии прокуратура посчитала «слишком мягким». Мы же пока быстренько вспомним, чем отметился вчерашний день.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено. Причина: систематическое нарушение прав человека в Беларуси.
  • Пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Александра Лукашенко. Собрали мнения экспертов об отношении Кремля к этому «заговору», а также вспомнили другие громкие «преступления», которые якобы готовились из политики до и после выборов 2020 года. Кстати, знаете ли вы, что задержания фигурантов «дела о госперевороте и покушении» очень похожи на классические операции из учебников спецслужб?


  • Суд продолжает рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. Напомним, его зампреды вину признали, впрочем, при первых допросах многие не считали, что в их действиях есть нечто предосудительное. Продолжаем следить за громким процессом с помощью очевидцев и защитников. Как известно, вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына Эдуарда. Спросили у его девушки, что он пишет из СИЗО все эти 10 месяцев.
  • Есть новости и про наши кошельки и они не очень радостные: Нацбанк ожидает ускорение инфляции во втором квартале. Вот, например, бензин уже снова подорожал.
  • На выплату пенсий в бюджете Фонда соцзащиты в нынешнем году запланировано около 15 миллиардов рублей — на 10% больше, чем в 2020-м. При этом в Минтруда констатировали, что уже сейчас пенсионные взносы нанимателей и работников не покрывают расходы на выплату пенсий, и фонду приходится покрывать эту недостачу на счет субвенций из республиканского бюджета. Разбирались, как работает Фонд защиты, из которого платят пенсии.
  • Немного новостей из мира ритейла: магазины сети «Домашний» приказали долго жить, а вот что открывается на месте супермакретов Bigzz.
  • В столице прививки от COVID-19 будут делать прямо на предприятиях, а вот белорусы, которые летят из Минска в Москву теперь должны будут установить специальное приложение и загрузить в него результаты ПЦР теста. Вот, кстати, сколько новых случаев зафиксировал Минздрав за сутки.
  • Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена в другой колонии. Напомним, он голодает с 31 марта.

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

  • В Беларуси ужесточается законодательство по борьбе с экстремизмом. Есть опасения, что даже критику будут трактовать как преступление. В России и Казахстане закон ужесточили раньше, и это также происходило на фоне общественно-политических потрясений. Мы решили посмотреть, как борются с экстремизмом наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу, ведь в Беларуси власти могут взять на вооружение некоторые их методы.


  • Политзаключенных, осужденных после выборов 2020 года, постепенно отправляют в колонии для отбытия наказания. Мы связались с их родными, чтобы узнать, в каких условиях содержат «политических». Двое из тех, кто с нами согласился пообщаться, рассказали, что к их близким в колониях «особое отношение».
  • Вчера перестал выходить на связь бывший следователь СК Евгений Юшкевич, позже стало известно, что он в СИЗО КГБ.
  • В Минске расторгают контракт с бизнес-клубом «Имагуру», а в Бресте суд решил ликвидировать «Польскую школу».
  • В понедельник в стране продолжились суды по политически мотивированным делам. Люди получали реальные сроки за оскорбительные комментарии в соцсетях, чучела с фотографиями должностных лиц, надписи и рисунки. Вот здесь собрали все, что стало известно за вчера.

СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

  • А теперь наконец позитивная история. Дмитрий Козлов из Пинска — водитель-дальнобойщик. Каждый раз, когда он уезжал в рейс, его девушка, а теперь уже жена, Надежда очень скучала. Дима тоже грустил, и пара решила: а что если организовать «семейный дальнобой». Неделю назад они выехали в свой первый совместный рейс.


  • Полезное для родителей, которые жалуются на то, что дети их не слышат. Вот это пресловутое: «Я ему 10 раз сказала — ноль реакции»! Психолог объясняет, почему так происходит и что с этим делать.
  • А вот этот материал будет полезно прочесть дачникам: биолог рассказывает, как закаливать рассаду. Ничего сложного, кстати — всего пять пунктов.
  • В нашей рубрике «Картина дня» сегодня поговорим про «Портрет неизвестной с цветами и фруктами» Ивана Хруцкого. Ее кусочек точно видел каждый белорус.
  • в Бресте прошел городской отбор Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг пришла всего одна девушка. Узнали, кто она и поговорили с ней.

О СПОРТЕ

  • В мире большого футбола настоящая революция: 12 топ-клубов Европы заявили о создании Суперлиги. УЕФА пригорозила им жесткими санкциями. Рассказываем подробнее о скандальном проекте, о котором сейчас говорят все.


  • В белорусском футболе тоже не без скандалов. Руководство клуба «Энергетик-БГУ» решило привлечь внимание общественности к судейским решениям, которые принимались в пользу БАТЭ в матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Напомним, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «желто-синих».

Все новости понедельника, 19 апреля


Кстати, а вы знаете, что с вами будет завтра? Даже если представления ваши не очень конкретны, есть те, кто и вовсе не знает — наступит ли вообще это самое завтра. Фотограф Алексей Казнадей исследовал свободную, но очень грустную жизнь бездомных котов Беларуси. Смотрите, что получилось и пусть завтра будет только хорошим, а единственной плохой новостью будет только обещанный синоптика снег.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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