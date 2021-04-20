В Барановичах главреду независимой газеты Intex-press вынесли предупреждение за интервью с Тихановской

Источник материала: Tut.by

В Барановичах прокурорское предупреждение вынесли главному редактору независимой газеты Intex-press Владимиру Янукевичу за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, сообщает БАЖ.



Фото: Intex-press

Интервью со Светланой Тихановской вышло в номере Intex-press от 14 апреля. В тот же день Владимиру Янукевичу позвонили из Барановичской межрайонной прокуратуры и пригласили на встречу утром 15 апреля. На встрече Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк зачитал Владимиру Янукевичу вынесенное ему предупреждение.

Там было сказано, что в ходе мониторинга СМИ установлено, что в номере Intex-press от 14 апреля было опубликовано интервью со Светланой Тихановской, скрывающейся от органов уголовного преследования, в отношении которой возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, выступающей в том числе от имени Координационного Совета, «являющегося экстремистским формированием».

Также в предупреждении было обращено внимание на требование Закона «О средствах массовой информации» о недопустимости распространения в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, насилия и жестокости, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено законодательством страны.

«К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области», — сказал Владимир Янукевич.