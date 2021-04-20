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В Витебске 20 апреля откроется новый медцентр. Летом там появится аппарат МРТ

20.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 20 апреля откроется новый медицинский центр CityClinic — он на Новооршанском шоссе, 4. Об этом он сообщает в своем инстаграм.


Фото: instagram.com/cityclinic.med

CityClinic — семейный медцентр. Здесь можно записаться на прием к лору, кардиологу, неврологу, терапевту, педиатру, гинекологу, стоматологу, получить консультацию ортопеда, хирурга.

В медцентре делают УЗИ, функциональную диагностику, физиотерапию, лечебный массаж.

В начале июня, как уточняет портал vitebsk.biz, в медцентре появится аппарат МРТ.

Записаться на прием по телефону 615−02−42 (МТС, А1) или в инстаграм.

Напомним, несколько лет назад на этом месте возле телезавода начали строить магазин, затем бросили — и недостроенное здание потихоньку ветшало.

В начале 2019 года на площадке стали строить медцентр.

 
Теги: Витебск
 
 
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CityClinic - семейный медцентр. Здесь можно записаться на прием к лору, кардиологу, неврологу, терапевту, педиатру, гинекологу, стоматологу, получить консультацию...
 
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