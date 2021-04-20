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В Витебске 20 апреля откроется новый медцентр. Летом там появится аппарат МРТ
20.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 20 апреля откроется новый медицинский центр CityClinic — он на Новооршанском шоссе, 4. Об этом он
CityClinic — семейный медцентр. Здесь можно записаться на прием к лору, кардиологу, неврологу, терапевту, педиатру, гинекологу, стоматологу, получить консультацию ортопеда, хирурга.
В медцентре делают УЗИ, функциональную диагностику, физиотерапию, лечебный массаж.
В начале июня, как
Записаться на прием по телефону 615−02−42 (МТС, А1) или в инстаграм.
Напомним, несколько лет назад на этом месте возле телезавода начали строить магазин, затем бросили — и недостроенное здание потихоньку ветшало.
В начале 2019 года на площадке стали
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CityClinic - семейный медцентр. Здесь можно записаться на прием к лору, кардиологу, неврологу, терапевту, педиатру, гинекологу, стоматологу, получить консультацию...
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