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В Орше неделю ищут женщину, ушедшую из дома ночью. А в Новополоцке почти месяц назад пропал рыбак
20.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Орше уже неделю ищут 53-летнюю Жанну Батуренко — она ушла из дома ночью 12 апреля, и больше женщину никто не видел,
Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темно-карие, волосы черные.
Женщина ушла из дома ночью в апреле без верхней одежды и в легкой обуви. На ней были лишь вязаная шапка молочного цвета, удлиненная вязаная кофта фисташкового цвета, черные леггинсы, голубые сланцы.
А в Новополоцке пропал 65-летний Николай Смоляк. 29 марта он уехал на рыбалку — предположительно, на Черное озеро в Полоцком районе. До сих пор о мужчине ничего неизвестно.
Рост Николая — 175 см, худощавого телосложения, у него седые волосы и карие глаза.
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В Орше уже неделю ищут 53-летнюю Жанну Батуренко - она ушла из дома ночью 12 апреля. В Новополоцке 29 марта пропал 65-летний мужчина, который уехал на рыбалку.
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