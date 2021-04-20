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В Орше неделю ищут женщину, ушедшую из дома ночью. А в Новополоцке почти месяц назад пропал рыбак

20.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Орше уже неделю ищут 53-летнюю Жанну Батуренко — она ушла из дома ночью 12 апреля, и больше женщину никто не видел, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темно-карие, волосы черные.

Женщина ушла из дома ночью в апреле без верхней одежды и в легкой обуви. На ней были лишь вязаная шапка молочного цвета, удлиненная вязаная кофта фисташкового цвета, черные леггинсы, голубые сланцы.

Если вам что-либо известно о Жанне Батуренко, позвоните, пожалуйста, по номерам: 7733, +375 33 666−60−33, +375 33 666−68−56 или 102.

А в Новополоцке пропал 65-летний Николай Смоляк. 29 марта он уехал на рыбалку — предположительно, на Черное озеро в Полоцком районе. До сих пор о мужчине ничего неизвестно.


Рост Николая — 175 см, худощавого телосложения, у него седые волосы и карие глаза.

Если вы знаете, где находится мужчина, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 7733, +375 29 299−89−52, +375 33 666−60−33, +375 33 666−68−56 и 102.

 
 
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В Орше уже неделю ищут 53-летнюю Жанну Батуренко - она ушла из дома ночью 12 апреля. В Новополоцке 29 марта пропал 65-летний мужчина, который уехал на рыбалку.
 
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