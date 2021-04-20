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Третья волна коронавируса характеризуется большим количеством тяжелых пациентов
20.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом в интервью Агентству теленовостей
Благодаря масочному режиму в Минске предотвратили заражение прогнозируемых 65% населения
Кроме этого, Юрий Горбич отметил - минчане наиболее ответственно относятся к рекомендациям медиков и стараются соблюдать масочный режим, а вот жители регионов прислушиваются к настоятельным просьбам врачей в меньшей степени.
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Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Медицинской академии последипломного...
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