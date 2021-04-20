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Крупнейший бриллиант в истории российской огранки выставят на аукцион

20.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр - Sputnik. Крупнейший бриллиант в истории российской огранки выставят на аукцион в Женеве.

Редкий алмаз массой 207,29 карата добыли в 2016 году на первом коренном месторождении, открытом в России в 1954 году. Это - один из самых крупных камней, добытых компанией в XXI веке.

Для того, чтобы изготовить бриллиант массой 100,94 карата, ювелирам понадобилось полтора года. Как указывают специалисты, бриллиант идеально бесцветный и без внутренних включений. Он получил название The Spectacle.

В ноябре 2020 года компания продала на аукционе розовый бриллиант весом 14,83 карата. Его за 26,6 миллиона долларов купил анонимный покупатель.

Задача ювелира

Алмазы (слово с греческого переводится как "несокрушимый") формируются на глубине около 200 километров под землей под огромным давлением и теплом. Они выходят на поверхность во время вулканических извержений, или же добываются в старых вулканических зонах. Возраст алмаза составляет от 990 миллионов до 4,2 миллиардов лет.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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Впервые люди решились обработать алмаз лишь в IX веке, но то была лишь легкая полировка граней. Создавать из алмазов бриллианты через нанесение граней стали только в XVII веке. Задача ювелира - придать бриллианту ограненную форму, максимально выявляющую его естественный блеск. Масса бриллиантов измеряется в каратах: 1 карат равен 0,2 грамма.

Ежегодно в мире добывается около 130 миллионов карат алмазов. Самыми большими считаются алмазы от 100 карат. Таковых в мире не более ста экземпляров.

Самые известные бриллианты мира находятся либо в музеев, либо хранятся в частных коллекциях.

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Теги: Минск
 
 
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Редкий камень более 100 карат изготовили из алмаза, добытого пять лет назад, на огранку ушло полтора года.
 
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