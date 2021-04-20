Бывший следователь СК Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ

Бывший следователь Следственного комитета Беларуси Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ. У него дома прошел обыск. Об этом сообщила его адвокат Мария Колесова-Гудилина в Twitter.

Вчера, 19 апреля, около 7 часов вечера девушка Юшкевича написала в своем Twitter, что более двух часов не может связаться с Евгением. Соседи ей рассказали, что его дома ожидала милиция.

По информации адвоката, дома у Юшкевича прошел обыск, а родственникам показали постановление, где указана ст.289 УК РБ (акт терроризма).

На данный момент экс-следователь СК находится в СИЗО КГБ.

Евгений Юшкевич окончил юрфак БГУ, после чего проработал пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску и стал андроид-разработчиком.

После президентских выборов и событий августа 2020 года он организовал проект bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

24 ноября Юшкевича уже задерживали и в квартире проводили обыск. Тогда он обвинялся по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Изначально ему было назначено наказание в виде ареста, но затем изменено на подписку о невыезде.