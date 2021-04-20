ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший следователь СК Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ

20.04.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Бывший следователь Следственного комитета Беларуси Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ. У него дома прошел обыск. Об этом сообщила его адвокат Мария Колесова-Гудилина в Twitter.

Вчера, 19 апреля, около 7 часов вечера девушка Юшкевича написала в своем Twitter, что более двух часов не может связаться с Евгением. Соседи ей рассказали, что его дома ожидала милиция.

По информации адвоката, дома у Юшкевича прошел обыск, а родственникам показали постановление, где указана ст.289 УК РБ (акт терроризма).

На данный момент экс-следователь СК находится в СИЗО КГБ.

Евгений Юшкевич окончил юрфак БГУ, после чего проработал пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску и стал андроид-разработчиком.

После президентских выборов и событий августа 2020 года он организовал проект bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

24 ноября Юшкевича уже задерживали и в квартире проводили обыск. Тогда он обвинялся по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Изначально ему было назначено наказание в виде ареста, но затем изменено на подписку о невыезде.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший следователь Следственного комитета Беларуси Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ. У него дома прошел обыск.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня в Минском городском суде апелляция на приговор Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by