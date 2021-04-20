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Бывший следователь СК Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ
20.04.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Бывший следователь Следственного комитета Беларуси Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ. У него дома прошел обыск. Об этом
Вчера, 19 апреля, около 7 часов вечера девушка Юшкевича
По информации адвоката, дома у Юшкевича прошел обыск, а родственникам показали постановление, где указана ст.289 УК РБ (акт терроризма).
На данный момент экс-следователь СК находится в СИЗО КГБ.
Евгений Юшкевич окончил юрфак БГУ, после чего проработал пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску и стал андроид-разработчиком.
После
24 ноября Юшкевича уже задерживали и в квартире проводили обыск. Тогда он обвинялся по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Изначально ему было назначено наказание в виде ареста, но затем изменено на подписку о невыезде.
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Бывший следователь Следственного комитета Беларуси Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ. У него дома прошел обыск.
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