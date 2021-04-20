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Сегодня в Минском городском суде апелляция на приговор Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле»
20.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 20 апреля, в Минском городском суде рассмотрят апелляцию по делу
Рассмотрение апелляции начнется в 14.00 в Минском городском суде по адресу ул. Дунина-Марцинкевича, 1/3. Так как процесс по делу закрытый, то и сегодня попасть в зал суда не получится. Присутствовать можно будет только на оглашении приговора.
Катерину Борисевич и Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры, это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям». Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко —
Санкция статьи предусматривает только одно наказание: лишение свободы со штрафом. Срок — от 6 месяцев до 3 лет. 2 марта журналист TUT.BY Катерина Борисевич и врач БСМП Артем Сорокин были признаны виновными. Суд Московского района назначил Борисевич шесть месяцев лишения свободы, Артему Сорокину — два года с отсрочкой на год. Сразу после оглашения приговора медик вышел на свободу. Если на протяжении года он не будет нарушать закон, отбывать наказание не придется.
Прокуратура города Минска
В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд или оставляет приговор без изменения, а жалобы или протест — без удовлетворения, или отменяет приговор и направляет дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, или отменяет приговор и прекращает производство по уголовному делу, или изменяет приговор.
Наша коллега находится за решеткой уже 152 дня. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества). Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.
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