Сегодня в Минском городском суде апелляция на приговор Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле»

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 20 апреля, в Минском городском суде рассмотрят апелляцию по делу «о ноль промилле» . Напомним, прокуратура сочла приговор Катерине Борисевич «слишком мягким» и направила протест. Защита журналистки считает, что вина Катерины не доказана, и настаивает на оправдании.



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Рассмотрение апелляции начнется в 14.00 в Минском городском суде по адресу ул. Дунина-Марцинкевича, 1/3. Так как процесс по делу закрытый, то и сегодня попасть в зал суда не получится. Присутствовать можно будет только на оглашении приговора.

Катерину Борисевич и Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры, это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям». Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко — «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» , врач Сорокин дал комментарий о состоянии пациента.

Санкция статьи предусматривает только одно наказание: лишение свободы со штрафом. Срок — от 6 месяцев до 3 лет. 2 марта журналист TUT.BY Катерина Борисевич и врач БСМП Артем Сорокин были признаны виновными. Суд Московского района назначил Борисевич шесть месяцев лишения свободы, Артему Сорокину — два года с отсрочкой на год. Сразу после оглашения приговора медик вышел на свободу. Если на протяжении года он не будет нарушать закон, отбывать наказание не придется.

Прокуратура города Минска подала протест на приговор в отношении Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». Слушание дела проходило в закрытом режиме, все участники процесса предупреждены об уголовной ответственности за разглашение данных судебного следствия. Но заявление прокуратуры позволяет сделать вывод о том, что гособвинитель запрашивал наказание журналисту выше того, что назначено в приговоре. Что касается наказания доктору, то этот момент не оспаривается, это дает основания предположить, что в этой части требования обвинения были удовлетворены. Сам Сорокин заявил, что обжаловать приговор не будет, он уже вернулся на работу в больницу.

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд или оставляет приговор без изменения, а жалобы или протест — без удовлетворения, или отменяет приговор и направляет дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, или отменяет приговор и прекращает производство по уголовному делу, или изменяет приговор.

Наша коллега находится за решеткой уже 152 дня. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества). Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.

Катерина Борисевич сейчас содержится в жодинском изоляторе. Адрес для писем или телеграмм: 222 163, следственная тюрьма № 8, Жодино, улица Советская, 22а. Борисевич Екатерине Анатольевне