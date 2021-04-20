«Берем минимум вещей и делаем акцент на продуктах». Автотурист рассказал про отдых в кемпинге

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии путешествовать белорусам по-прежнему сложно. Но можно: интересные варианты есть и в нашей стране, уверен автотурист со стажем, председатель Белорусского клуба караванеров и автотуристов Сергей Сульжиц. Например, кемпинги: с одной стороны, это отдых на природе, с другой — отдых цивилизованный, ведь подобные стоянки оборудованы всем необходимым. Вместе с ПРООН мы поговорили с Сергеем и выяснили, как правильно организовать свои выходные в кемпинге. А также узнали о том, чем отличается автодом от прицепа и можно ли комфортно отдохнуть с палаткой.

«Выезжали с прицепом практически каждые выходные»

С нашим героем мы встречаемся в кемпинге «Мерея» . Он находится в Миорском районе Витебской области на берегу озера Обстерно — фактически посередине между Миорами и Браславом. Как отмечает Сергей Сульжиц, «Мерея» — один из немногих полностью оборудованных кемпингов в стране: пока этот формат у нас недостаточно развит, и в основном встречаются не кемпинги, а, скорее, стоянки без особых удобств.



Кемпинг «Мерея» создан в рамках проекта ПРООН «Поддержка предпринимательства в сфере туризма на местном уровне в Республике Беларусь» в партнерстве с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, а также с участием Дисненского лесхоза и при финансировании программы «Польская помощь» МИДа Республики Польша. ПРООН вместе с партнерами поддерживают местные инициативы по развитию туризма в регионах Беларуси

Герой рассказывает, что увлекается караванингом — путешествиями на автодоме —больше десяти лет. Идея заняться подобным видом туризма к нему пришла спонтанно: говорит, всему виной канал «Дискавери».

— Путешествия меня манили с самого детства, — признается собеседник. — Тогда я каждое лето проводил в деревне и очень любил смотреть на фуры, которые проезжали по трассе рядом. Все думал: как классно быть дальнобойщиком и смотреть разные города и страны! А в 2009 году случайно увидел по ТВ шоу о караванерах и их автодомах — и загорелся: понял, что это мое.



Сергей Сульжиц

Обсудив свою затею с супругой Яниной, Сергей занялся поисками транспорта для караванинга. Оказалось, это не так уж и просто: на тот момент в Беларуси вообще не продавались автодома, а прицепов на всю республику было максимум с десяток.

— У меня были четкие требования: чтобы там был душ, чтобы сам прицеп был большой и вместительный, — с улыбкой вспоминает герой. — К счастью, удалось найти подходящий вариант. Он, конечно, был старый — 1984 года выпуска, зато немецкий, очень качественной сборки.

Практически сразу случилась и первая поездка. Направление супруги выбрали европейское — со стартом во Вроцлаве.

— Дальше поехали в Дрезден, Прагу, оттуда — обратно в Польшу, в приграничный городок Нидзица. Он очень атмосферный: два замка на противоположных сторонах реки, дамба, озера и горы. Красота неописуемая! Перед выездом домой захватили еще и Краков с Варшавой. В общем, поездка выдалась масштабной, и при этом потратили мы в несколько раз меньше, чем если бы отправились в аналогичное путешествие с турфирмой.

После этого евротура, признается Сергей, на протяжении нескольких лет они практически никуда не ездили — разве что выбирались к водоемам и раз в год отправлялись в отпуск за границу. Но со временем караванинг плотно вошел в их с женой график.

— В прошлом году выезжали практически каждые выходные — и просто попутешествовать по стране, и в кемпинги, — делится он. — В текущем — это наш второй, но точно не последний выезд.



Благодаря ПРООН в «Мерее» оборудовали детскую площадку, закупили велосипеды, моторную лодку, рыболовные снасти, спортивный инвентарь, палатки, коврики и другое туристическое оборудование

«Автодом не затратнее, чем легковое авто»

Последние несколько лет семья Сульжиц путешествует уже не с прицепом, а на автодоме. И не вдвоем, а с детьми: 5-летним Ярославом и 3-летней Амелией.

— Детям ездить с прицепом довольно сложно: нужно сидеть пристегнутыми в машине (в прицепе перевозка запрещена и по правилам, и по здравому смыслу), нет движения, и уже через час им становится скучно, — рассказывает Сергей. — Кроме того, с четырех сторон прицепа есть специальные опорные площадки, которые нужны, чтобы во время стоянки он не раскачивался из стороны в сторону и не выходил из строя. Пока их выкрутишь, пока установишь… А нужно ведь еще и детей покормить. В итоге стоянка растягивается на час-полтора, это увеличивает время в дороге, и все остаются недовольны.



Сергей с супругой Яниной и детьми Ярославом и Амелией

В автодоме, отмечает Сергей, такой проблемы нет. Внутри подобной машины, если позволяет качество дороги, можно заниматься чем угодно — играть в настольные игры, читать, смотреть мультики, кушать, лежать.

— Дети от автодома просто в восторге. Им такие поездки нравятся даже больше, чем нам, ведь здесь они всегда могут найти себе занятие по душе. Да и я, путешествуя на автодоме, отдыхаю даже больше, чем дома, — смеется собеседник.

Сергей признает, что автодом — дорогая покупка: 20-летняя машина в среднем стоит от 25 тысяч долларов, и чем она новее, тем выше будет цена. Но в остальном автодом не затратнее легкового авто.

— Средний расход топлива на трассе — 12 литров на 100 километров, — приводит пример он. — Это не так уж и много: за прошлый год на топливо ушло около 700 долларов, и это при нашем количестве поездок. Обслуживание, техосмотр, страховка — расценки такие же, как и для обычной машины. А если что-то сломается в самом автомобиле, починить его не составит проблем: здесь нет каких-то редких или сложных деталей. Да, с жилым модулем чуть сложнее: у нас до сих пор негде купить комплектующие. Но в случае необходимости их можно заказать по приемлемой цене из Китая, Германии или России.





Еще один плюс автодома — в нем есть все для комфортной жизни: спальные места, туалет, душ, печь, холодильник, плита и даже бойлер для горячей воды. Поэтому путешествовать на нем можно куда угодно — даже в лесную глушь.

— Техника работает от газового баллона, — рассказывает Сергей. — Одного такого баллона даже при постоянных разъездах хватает в среднем месяца на два. Стоит он около 15 рублей, так что выходит очень экономно.

До пандемии Сергей с семьей успел попутешествовать на автодоме по Европе. Теперь же супруги колесят по родной стране — и, по их словам, в Беларуси масса интересных маршрутов.

— Из самого запоминающегося — Августовский канал: мы были там несколько лет назад, осенью, — делится Янина. — Невероятно красивое и атмосферное место. На обратном пути заезжали в Гродненскую крепость: это такие фортовые укрепления: про которые мало кто знает, но которые точно стоит посетить.

— Еще недавно открыли для себя Голубые озера за Нарочью, — дополняет Сергей. — В том путешествии я будто побывал в трех странах сразу. Пока катались на велосипеде по Нарочи, мне казалось, что я в Крыму: очень знакомо выглядели все эти невысокие здания в советском стиле. Потом мы заехали в деревню Комарово — она мне напомнила Чехию по архитектуре и атмосфере. А на Голубых озерах чувствовал себя так, будто я в горах Германии. Видите, как у нас здорово? Нужно лишь заранее продумать маршрут: найти что-то интересное, просто разъезжая по трассам, довольно сложно.



В «Мерее» есть все для комфортного отдыха: электричество, водоснабжение, санузлы, беседки, парковочные места для автодомов, места для розжига костра. А к лету дирекция кемпинга обещает обустроить также игровую и спортивную зоны

«Ребенок скорее выберет палатку»

Тем, кто не готов тратиться на автодом, Сергей советует попробовать выбраться с палатками. Только для такого случая зима и холодная, как в этом году, весна — еще не сезон. Во время нашего приезда в кемпинге еще нет ни одного отдыхающего с палаткой. По мнению героя, наилучшее время для такой поездки — с мая по сентябрь, когда погода станет теплой и более стабильной.

— Новичкам с палаткой лучше отправиться не в лес, а именно в кемпинг. Здесь есть все удобства, что и в автодоме — душ, туалет, электричество, — поясняет рекомендацию собеседник. — Это благоустроенная территория. Конечно, есть и минусы — за стоянку в кемпинге нужно платить, плюс в сезон здесь может быть шумно, если приезжает много людей. Но в «Мерее» действуют хорошие европейские правила, при соблюдении которых отдых будет достаточно комфортным для всех, кто хочет отдохнуть.



В «Мерее» места для палаток находятся прямо на берегу озера. Подробнее познакомиться с кемпингом можно в обзоре , который снял Сергей Сульжиц

Чтобы понять, подходит ли вам такой вариант, Сергей рекомендует его опробовать. Герой считает, что он подойдет для всех — даже для семей с детьми.

— Если у ребенка спросить, будет он ночевать в автодоме или в палатке, он скорее выберет палатку, — уверен эксперт. — Потому что для них это как маленький домик — весело и интересно.

Сергей отмечает, что лучше покупать самую простую палатку, без дополнительных функций вроде тепло- и влагозащиты: в весенне-летнее время при нашем мягком климате такие спецэффекты ни к чему. Также для новичка подойдет палатка без комнат.

— Чем больше палатка, тем сложнее ее собирать, — комментирует герой. — Кроме того, в двух- или трехкомнатной палатке нет смысла: не факт, что вы будете всегда собираться одной и той же компанией, и придется ее как-то делить между собой. На мой взгляд, лишние сложности ни к чему: лучше приобрести несколько маленьких палаток — по одной на семью или пару.

Кстати, палатку можно и не покупать: ее, как правило, можно арендовать на территории кемпинга. Например, в «Мерее» такая услуга стоит всего пять рублей в сутки. Также здесь готовы сдать в прокат и другое туристическое оборудование — велосипеды (пять рублей за два часа), мангалы (пять рублей в сутки), катамараны (восемь рублей в час) и рыболовные снасти (десять рублей в сутки). А аренда всего кемпинга «Мерея» со всем необходимым оборудованием стоит 120 рублей. В таком случае на кемпинге будет отдыхать только ваша компания и можно будет не только воспользоваться всеми местами для автодомов и палаток, но также получить все необходимое туристическое оборудование.





Изучать, как собирать палатки, по словам Сергея, лучше заранее.

— И не просто инструкцию прочитать, а еще посмотреть пару видео, — дополняет он. — Можно даже дома попробовать собрать ее, чтобы на месте не растеряться. Кстати, ставить палатку лучше на максимально ровной местности, в тени. Еще стоит узнать, как разжигать костер, купить таблетки для розжига. Взять с собой надувной матрас: он занимает мало места и с ним не важен рельеф — даже на шишках спать будет комфортно. Можно, конечно, остановиться и на «спартанском» варианте — толстом мате для тренировок. Но с ним не так удобно.

Кроме того, в списке мастхэвов у бывалого путешественника — вода, еда, предметы личной гигиены, базовая аптечка, спальные мешки, подушки, складные стулья и столы, фонари, антимоскитные средства, термосумки (а лучше — портативные холодильники, где можно хранить скоропортящиеся продукты) и переносная газовая плита с баллоном.

— Газовая плита — самый классный походный вариант: не нужно искать дрова, думать про угли и розжиг, — отмечает Сергей. — Все остальное — опционально: берите то, что, как вам кажется, вам необходимо. Мы, например, берем минимум вещей и делаем акцент на продуктах: стараемся брать не быструю еду, а повседневную — мясо, яйца, молоко, закуски, йогурты, крупы, макароны, тушенку. Еще у нас есть казан, и мы любим готовить в нем плов.





Переживать, если что-то забыли, говорит собеседник, не стоит: как показывает практика, без того, что осталось дома, можно спокойно обходиться несколько дней. А если нельзя, то всегда можно купить это по пути в кемпинг либо и вовсе на месте.

«Самое сложное — выбрать, куда ехать»

Итак, вы решили отправиться в кемпинг — с палаткой или же на автодоме. Что дальше?

— Нужно выбрать, куда ехать, — улыбается Сергей. — Для меня это самая сложная часть: когда много где побывал, приходится долго искать что-то новое. Есть, конечно, сайты с готовыми маршрутами, но мне интереснее составлять их самому.

Если компании для поездки в кругу близких не нашлось, можно поискать ее на форумах белорусских караванеров. Там, к слову, можно не только обзавестись попутчиком, но и получить пару крутых советов от бывалых путешественников.

Следующий этап — планирование дороги. Это, по словам Сергея, самое слабое место у новичков.





— Это лишь кажется: что тут стоит, проехать эти 250 км? Но если вы едете на автодоме или с прицепом, нужно учитывать их маневренность и габариты. Плюс ремонты дорог, ДТП, населенные пункты вдоль трассы — все это влияет на время в пути. Не стоит рассчитывать на то, что вы будете ехать с максимальной скоростью. Я, например, закладываю среднюю скорость — 50 км/ч, и там, где навигатор «рисует» три часа, прибавляю еще два. Дорога не гонка, и не нужно никуда спешить.

Перед тем, как отправляться в путь, стоит позаботиться и о финансах. Герой рекомендует иметь при себе запас денег на всякий случай: в дороге случиться может все, что угодно. После этого осталось лишь изучить прогноз погоды, чтобы определиться с вещами, собрать сумку с самым необходимым — и можно выезжать.

— Даже если вам кажется, что такой отдых не для вас, стоит хотя бы попробовать, — уверен караванер — Ведь пока не попробуешь, не узнаешь, нравится или нет. Я уверен: и в палатках, и в караванинге каждый может найти что-то близкое по духу. Важно лишь слушать себя и двигаться вперед.

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Проект «Поддержка предпринимательства в сфере туризма на местном уровне в Республике Беларусь» реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством спорта и туризма РБ и финансируется программой «Польская помощь» МИДа РП