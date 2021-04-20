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«Берем минимум вещей и делаем акцент на продуктах». Автотурист рассказал про отдых в кемпинге
20.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за пандемии путешествовать белорусам по-прежнему сложно. Но можно: интересные варианты есть и в нашей стране, уверен автотурист со стажем, председатель Белорусского клуба караванеров и автотуристов Сергей Сульжиц. Например, кемпинги: с одной стороны, это отдых на природе, с другой — отдых цивилизованный, ведь подобные стоянки оборудованы всем необходимым. Вместе с
«Выезжали с прицепом практически каждые выходные»
С нашим героем мы встречаемся в кемпинге
Герой рассказывает, что увлекается караванингом — путешествиями на автодоме —больше десяти лет. Идея заняться подобным видом туризма к нему пришла спонтанно: говорит, всему виной канал «Дискавери».
— Путешествия меня манили с самого детства, — признается собеседник. — Тогда я каждое лето проводил в деревне и очень любил смотреть на фуры, которые проезжали по трассе рядом. Все думал: как классно быть дальнобойщиком и смотреть разные города и страны! А в 2009 году случайно увидел по ТВ шоу о караванерах и их автодомах — и загорелся: понял, что это мое.
Обсудив свою затею с супругой Яниной, Сергей занялся поисками транспорта для караванинга. Оказалось, это не так уж и просто: на тот момент в Беларуси вообще не продавались автодома, а прицепов на всю республику было максимум с десяток.
— У меня были четкие требования: чтобы там был душ, чтобы сам прицеп был большой и вместительный, — с улыбкой вспоминает герой. — К счастью, удалось найти подходящий вариант. Он, конечно, был старый — 1984 года выпуска, зато немецкий, очень качественной сборки.
Практически сразу случилась и первая поездка. Направление супруги выбрали европейское — со стартом во Вроцлаве.
— Дальше поехали в Дрезден, Прагу, оттуда — обратно в Польшу, в приграничный городок Нидзица. Он очень атмосферный: два замка на противоположных сторонах реки, дамба, озера и горы. Красота неописуемая! Перед выездом домой захватили еще и Краков с Варшавой. В общем, поездка выдалась масштабной, и при этом потратили мы в несколько раз меньше, чем если бы отправились в аналогичное путешествие с турфирмой.
После этого евротура, признается Сергей, на протяжении нескольких лет они практически никуда не ездили — разве что выбирались к водоемам и раз в год отправлялись в отпуск за границу. Но со временем караванинг плотно вошел в их с женой график.
— В прошлом году выезжали практически каждые выходные — и просто попутешествовать по стране, и в кемпинги, — делится он. — В текущем — это наш второй, но точно не последний выезд.
«Автодом не затратнее, чем легковое авто»
Последние несколько лет семья Сульжиц путешествует уже не с прицепом, а на автодоме. И не вдвоем, а с детьми: 5-летним Ярославом и 3-летней Амелией.
— Детям ездить с прицепом довольно сложно: нужно сидеть пристегнутыми в машине (в прицепе перевозка запрещена и по правилам, и по здравому смыслу), нет движения, и уже через час им становится скучно, — рассказывает Сергей. — Кроме того, с четырех сторон прицепа есть специальные опорные площадки, которые нужны, чтобы во время стоянки он не раскачивался из стороны в сторону и не выходил из строя. Пока их выкрутишь, пока установишь… А нужно ведь еще и детей покормить. В итоге стоянка растягивается на час-полтора, это увеличивает время в дороге, и все остаются недовольны.
В автодоме, отмечает Сергей, такой проблемы нет. Внутри подобной машины, если позволяет качество дороги, можно заниматься чем угодно — играть в настольные игры, читать, смотреть мультики, кушать, лежать.
— Дети от автодома просто в восторге. Им такие поездки нравятся даже больше, чем нам, ведь здесь они всегда могут найти себе занятие по душе. Да и я, путешествуя на автодоме, отдыхаю даже больше, чем дома, — смеется собеседник.
Сергей признает, что автодом — дорогая покупка: 20-летняя машина в среднем стоит от 25 тысяч долларов, и чем она новее, тем выше будет цена. Но в остальном автодом не затратнее легкового авто.
— Средний расход топлива на трассе — 12 литров на 100 километров, — приводит пример он. — Это не так уж и много: за прошлый год на топливо ушло около 700 долларов, и это при нашем количестве поездок. Обслуживание, техосмотр, страховка — расценки такие же, как и для обычной машины. А если что-то сломается в самом автомобиле, починить его не составит проблем: здесь нет каких-то редких или сложных деталей. Да, с жилым модулем чуть сложнее: у нас до сих пор негде купить комплектующие. Но в случае необходимости их можно заказать по приемлемой цене из Китая, Германии или России.
Еще один плюс автодома — в нем есть все для комфортной жизни: спальные места, туалет, душ, печь, холодильник, плита и даже бойлер для горячей воды. Поэтому путешествовать на нем можно куда угодно — даже в лесную глушь.
— Техника работает от газового баллона, — рассказывает Сергей. — Одного такого баллона даже при постоянных разъездах хватает в среднем месяца на два. Стоит он около 15 рублей, так что выходит очень экономно.
До пандемии Сергей с семьей успел попутешествовать на автодоме по Европе. Теперь же супруги колесят по родной стране — и, по их словам, в Беларуси масса интересных маршрутов.
— Из самого запоминающегося — Августовский канал: мы были там несколько лет назад, осенью, — делится Янина. — Невероятно красивое и атмосферное место. На обратном пути заезжали в Гродненскую крепость: это такие фортовые укрепления: про которые мало кто знает, но которые точно стоит посетить.
— Еще недавно открыли для себя Голубые озера за Нарочью, — дополняет Сергей. — В том путешествии я будто побывал в трех странах сразу. Пока катались на велосипеде по Нарочи, мне казалось, что я в Крыму: очень знакомо выглядели все эти невысокие здания в советском стиле. Потом мы заехали в деревню Комарово — она мне напомнила Чехию по архитектуре и атмосфере. А на Голубых озерах чувствовал себя так, будто я в горах Германии. Видите, как у нас здорово? Нужно лишь заранее продумать маршрут: найти что-то интересное, просто разъезжая по трассам, довольно сложно.
«Ребенок скорее выберет палатку»
Тем, кто не готов тратиться на автодом, Сергей советует попробовать выбраться с палатками. Только для такого случая зима и холодная, как в этом году, весна — еще не сезон. Во время нашего приезда в кемпинге еще нет ни одного отдыхающего с палаткой. По мнению героя, наилучшее время для такой поездки — с мая по сентябрь, когда погода станет теплой и более стабильной.
— Новичкам с палаткой лучше отправиться не в лес, а именно в кемпинг. Здесь есть все удобства, что и в автодоме — душ, туалет, электричество, — поясняет рекомендацию собеседник. — Это благоустроенная территория. Конечно, есть и минусы — за стоянку в кемпинге нужно платить, плюс в сезон здесь может быть шумно, если приезжает много людей. Но в «Мерее» действуют хорошие европейские правила, при соблюдении которых отдых будет достаточно комфортным для всех, кто хочет отдохнуть.
Чтобы понять, подходит ли вам такой вариант, Сергей рекомендует его опробовать. Герой считает, что он подойдет для всех — даже для семей с детьми.
— Если у ребенка спросить, будет он ночевать в автодоме или в палатке, он скорее выберет палатку, — уверен эксперт. — Потому что для них это как маленький домик — весело и интересно.
Сергей отмечает, что лучше покупать самую простую палатку, без дополнительных функций вроде тепло- и влагозащиты: в весенне-летнее время при нашем мягком климате такие спецэффекты ни к чему. Также для новичка подойдет палатка без комнат.
— Чем больше палатка, тем сложнее ее собирать, — комментирует герой. — Кроме того, в двух- или трехкомнатной палатке нет смысла: не факт, что вы будете всегда собираться одной и той же компанией, и придется ее как-то делить между собой. На мой взгляд, лишние сложности ни к чему: лучше приобрести несколько маленьких палаток — по одной на семью или пару.
Кстати, палатку можно и не покупать: ее, как правило, можно арендовать на территории кемпинга. Например, в «Мерее» такая услуга стоит всего пять рублей в сутки. Также здесь готовы сдать в прокат и другое туристическое оборудование — велосипеды (пять рублей за два часа), мангалы (пять рублей в сутки), катамараны (восемь рублей в час) и рыболовные снасти (десять рублей в сутки). А аренда всего кемпинга «Мерея» со всем необходимым оборудованием стоит 120 рублей. В таком случае на кемпинге будет отдыхать только ваша компания и можно будет не только воспользоваться всеми местами для автодомов и палаток, но также получить все необходимое туристическое оборудование.
Изучать, как собирать палатки, по словам Сергея, лучше заранее.
— И не просто инструкцию прочитать, а еще посмотреть пару видео, — дополняет он. — Можно даже дома попробовать собрать ее, чтобы на месте не растеряться. Кстати, ставить палатку лучше на максимально ровной местности, в тени. Еще стоит узнать, как разжигать костер, купить таблетки для розжига. Взять с собой надувной матрас: он занимает мало места и с ним не важен рельеф — даже на шишках спать будет комфортно. Можно, конечно, остановиться и на «спартанском» варианте — толстом мате для тренировок. Но с ним не так удобно.
Кроме того, в списке мастхэвов у бывалого путешественника — вода, еда, предметы личной гигиены, базовая аптечка, спальные мешки, подушки, складные стулья и столы, фонари, антимоскитные средства, термосумки (а лучше — портативные холодильники, где можно хранить скоропортящиеся продукты) и переносная газовая плита с баллоном.
— Газовая плита — самый классный походный вариант: не нужно искать дрова, думать про угли и розжиг, — отмечает Сергей. — Все остальное — опционально: берите то, что, как вам кажется, вам необходимо. Мы, например, берем минимум вещей и делаем акцент на продуктах: стараемся брать не быструю еду, а повседневную — мясо, яйца, молоко, закуски, йогурты, крупы, макароны, тушенку. Еще у нас есть казан, и мы любим готовить в нем плов.
Переживать, если что-то забыли, говорит собеседник, не стоит: как показывает практика, без того, что осталось дома, можно спокойно обходиться несколько дней. А если нельзя, то всегда можно купить это по пути в кемпинг либо и вовсе на месте.
«Самое сложное — выбрать, куда ехать»
Итак, вы решили отправиться в кемпинг — с палаткой или же на автодоме. Что дальше?
— Нужно выбрать, куда ехать, — улыбается Сергей. — Для меня это самая сложная часть: когда много где побывал, приходится долго искать что-то новое. Есть, конечно, сайты с готовыми маршрутами, но мне интереснее составлять их самому.
Если компании для поездки в кругу близких не нашлось, можно поискать ее на форумах белорусских караванеров. Там, к слову, можно не только обзавестись попутчиком, но и получить пару крутых советов от бывалых путешественников.
Следующий этап — планирование дороги. Это, по словам Сергея, самое слабое место у новичков.
— Это лишь кажется: что тут стоит, проехать эти 250 км? Но если вы едете на автодоме или с прицепом, нужно учитывать их маневренность и габариты. Плюс ремонты дорог, ДТП, населенные пункты вдоль трассы — все это влияет на время в пути. Не стоит рассчитывать на то, что вы будете ехать с максимальной скоростью. Я, например, закладываю среднюю скорость — 50 км/ч, и там, где навигатор «рисует» три часа, прибавляю еще два. Дорога не гонка, и не нужно никуда спешить.
Перед тем, как отправляться в путь, стоит позаботиться и о финансах. Герой рекомендует иметь при себе запас денег на всякий случай: в дороге случиться может все, что угодно. После этого осталось лишь изучить прогноз погоды, чтобы определиться с вещами, собрать сумку с самым необходимым — и можно выезжать.
— Даже если вам кажется, что такой отдых не для вас, стоит хотя бы попробовать, — уверен караванер — Ведь пока не попробуешь, не узнаешь, нравится или нет. Я уверен: и в палатках, и в караванинге каждый может найти что-то близкое по духу. Важно лишь слушать себя и двигаться вперед.
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Выяснили, как правильно организовать свои выходные на кемпинге. *Партнерский материал
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