На «Гродно Азоте» внезапно остановились два цеха

На предприятии «Гродно Азот» произошла внезапная остановка двух цехов. Причина – ошибка персонала. Об этом сообщили на официальном сайте завода.

По официальным данным, остановка цеха «Аммиак-4» произошла внезапно 19 апреля около 14:35. Причина, которую заявили на предприятии, – ошибка персонала электроцеха при плановом обслуживании.

Из-за прекращения работы цеха «Аммиак-4» остановился и технологически связанный цех «Карбамид-4».

Администрация «Гродно Азот» говорит, что в течение суток работа цехов будет восстановлена и «угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет».

По информации телеграм-канала «Стачком Азот», остановлены 3 цеха – «Аммиак-4», «Карбамид-4» и «Капролактам-2».

«Остановка произошла из-за внештатной ситуации на электрической подстанции», - говорится в сообщении стачкома.

«Стачком Азот» публикует фотографии предприятия, на которых виден огненный факел над одним из цехов. Затем огонь сменился густым белым дымом.