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На «Гродно Азоте» внезапно остановились два цеха
20.04.2021 10:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На предприятии «Гродно Азот» произошла внезапная остановка двух цехов. Причина – ошибка персонала. Об этом
По официальным данным, остановка цеха «Аммиак-4» произошла внезапно 19 апреля около 14:35. Причина, которую заявили на предприятии, – ошибка персонала электроцеха при плановом обслуживании.
Из-за прекращения работы цеха «Аммиак-4» остановился и технологически связанный цех «Карбамид-4».
Администрация «Гродно Азот» говорит, что в течение суток работа цехов будет восстановлена и «угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет».
По информации телеграм-канала «Стачком Азот»,
«Остановка произошла из-за внештатной ситуации на электрической подстанции», - говорится в сообщении стачкома.
«Стачком Азот» публикует фотографии предприятия, на которых виден огненный факел над одним из цехов. Затем огонь сменился густым белым дымом.
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На предприятии «Гродно Азот» произошла внезапная остановка двух цехов. Причина – ошибка персонала.
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