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БЖД назначила еще больше поездов на майские праздники и Радуницу
20.04.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога пустит еще 13 поездов в дополнение к 56, которые были назначены ранее на майские праздники и Радуницу, сообщили в пресс-службе "чыгункі".
Всего будет 69 дополнительных поездов, они будут курсировать с 2 по 11 мая по наиболее популярным направлениям – из Минска до Бреста, Гомеля, Витебска, Гродно, Коммунар, Пинска, Светлогорска; из Витебска в Брест; из Гомеля в Витебск; из Гродно в Кричев (через Оршу). Кроме того, увеличат количество мест в поездах из Минска в Гомель на 8, 10 и 11 мая.
Также с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в предстоящие выходные (24-25 апреля) дополнительно назначены поезда из Минска в Брест, также вспомогательные составы пустят 23 и 30 апреля. Поезд отправится из белорусской столицы в 16:53 и прибудет в Брест в 20:45. Помимо того, 25 апреля "чыгунка" дополнительно назначит обратный поезд из Бреста – отправляться он будет в 18:32, а прибывать в Минск в 23:51. Из столицы локомотив будет идти в Брест в ночь на 26 апреля – с отправлением в 00:38 и прибытием в 05:47.
Гомельские поезда – по измененному маршруту
В связи с ремонтом железнодорожного моста на участке Калинковичи–Юшки в среду, 21 апреля, два поезда будут следовать по измененному маршруту – через станцию Буда-Кошелевская. Это касается поездов межрегиональных линий экономкласса Гомель–Гродно отправлением из Гомеля в 17:26 и Минск–Гомель отправлением из Минска в 17:11.
Также 21 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Жлобин–Калинковичи, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования.
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