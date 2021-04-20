Минск продолжает развивать инфраструктуру для велотранспорта

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Понижение высоты бордюров, нанесение дополнительной разметки, выделение отдельных велодорожек. Минск продолжает развивать инфраструктуру для экотранспорта. Администрация города и представители велосипедного общества занимаются разработкой туристических веломаршрутов по памятным и самым живописным уголкам столицы, появляются новые зеленые парковки и места для хранения двухколесных. Кроме того, Минск станет частью европейской веломагистрали.



Стартовал сезон и для городских пользователей кикшеринга. Электротранспорт в прокат вовсю колесит на улицах столицы. В поминутную аренду можно взять самокаты обыкновенные и повышенной проходимости, а также комфортные велосипеды на батареях.