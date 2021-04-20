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Елена Парчук в новой серии проекта "Белорусская super женщина"
20.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Если занимаетесь любимой работой, то вы ни дня не работаете", - это слова героини новой серии проекта
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"Если занимаетесь любимой работой, то вы ни дня не работаете", - это слова героини новой серии проекта "Белорусская super женщина" сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1"....
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