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"Если занимаетесь любимой работой, то вы ни дня не работаете", - это слова героини новой серии проекта " Белорусская super женщина" сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1" . Ее называют вечным студентом и человеком множества интересов и увлечений. Елена Парчук начинала в системе образования и руководила детским домом, а сегодня внедряет в Беларуси новые методики обучения правилам безопасности. Уникальный интерактивный Центр МЧС, который она развивает, не имеет аналогов в СНГ и Европе.