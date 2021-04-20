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Елена Парчук в новой серии проекта "Белорусская super женщина"

20.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Если занимаетесь любимой работой, то вы ни дня не работаете", - это слова героини новой серии проекта "Белорусская super женщина" сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1". Ее называют вечным студентом и человеком множества интересов и увлечений. Елена Парчук начинала в системе образования и руководила детским домом, а сегодня внедряет в Беларуси новые методики обучения правилам безопасности. Уникальный интерактивный Центр МЧС, который она развивает, не имеет аналогов в СНГ и Европе.

 
 
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"Если занимаетесь любимой работой, то вы ни дня не работаете", - это слова героини новой серии проекта "Белорусская super женщина" сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1"....
 
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