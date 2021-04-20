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Белорусские военные продолжают разминирование в Докшицком районе
20.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил ведут сплошную очистку местности, на которой в довоенное время располагался склад боеприпасов. За неделю военные саперы обнаружили и обезвредили почти тысячу артиллерийских снарядов. Процесс разминирования взрывоопасных предметов продолжится до ноября.
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Специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил ведут сплошную очистку местности, на которой в довоенное время располагался склад боеприпасов. За неделю...
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