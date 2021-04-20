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Милиция проверяет предприятия на готовность к посевной
20.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Андрей Харкевич, замначальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома: В результате проведенных мониторингов установлено около 3700 единиц нерабочей техники. Из них 58 были разукомплектованы. Основные причины разукомплектации - была установка агрегатов на другую технику, их ремонт. Имеются факты и хищения. Возбуждено 7 уголовных дел.
Также правоохранителями созданы ночные рабочие группы, которые проверяют сторожевую охрану сельхозорганизаций и недопущение фактов хищения товарно-материальных ценностей.
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Период посевной - горячая пора не только для аграриев, не менее напряженный график и у контролирующих органов. Для регулярных проверок предприятий сферы АПК в...
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