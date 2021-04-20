﻿ Милиция проверяет предприятия на готовность к посевной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция проверяет предприятия на готовность к посевной

20.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Период посевной - горячая пора не только для аграриев, не менее напряженный график и у контролирующих органов. Для регулярных проверок предприятий сферы АПК в райотделах милиции созданы рабочие группы. На особом контроле - готовность техники к весенне-полевым работам, устранение бесхозяйственности, предупреждение краж, трудовая дисциплина. Например, в Могилевской области правоохранители проверили все 165 сельхозорганизаций и всю технику.

Андрей Харкевич, замначальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома: В результате проведенных мониторингов установлено около 3700 единиц нерабочей техники. Из них 58 были разукомплектованы. Основные причины разукомплектации - была установка агрегатов на другую технику, их ремонт. Имеются факты и хищения. Возбуждено 7 уголовных дел.

Также правоохранителями созданы ночные рабочие группы, которые проверяют сторожевую охрану сельхозорганизаций и недопущение фактов хищения товарно-материальных ценностей.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Период посевной - горячая пора не только для аграриев, не менее напряженный график и у контролирующих органов. Для регулярных проверок предприятий сферы АПК в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Санкции США, интересы Кремля, ожидания Нацбанка, «семейный дальнобой» и скандал с Суперлигой - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by