Милиция проверяет предприятия на готовность к посевной

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Период посевной - горячая пора не только для аграриев, не менее напряженный график и у контролирующих органов. Для регулярных проверок предприятий сферы АПК в райотделах милиции созданы рабочие группы. На особом контроле - готовность техники к весенне-полевым работам, устранение бесхозяйственности, предупреждение краж, трудовая дисциплина. Например, в Могилевской области правоохранители проверили все 165 сельхозорганизаций и всю технику.





Андрей Харкевич, замначальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома: В результате проведенных мониторингов установлено около 3700 единиц нерабочей техники. Из них 58 были разукомплектованы. Основные причины разукомплектации - была установка агрегатов на другую технику, их ремонт. Имеются факты и хищения. Возбуждено 7 уголовных дел.

Также правоохранителями созданы ночные рабочие группы, которые проверяют сторожевую охрану сельхозорганизаций и недопущение фактов хищения товарно-материальных ценностей.