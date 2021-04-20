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Теплые батареи - всё. В Гродно начали отключать отопление

20.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с понедельника, 19 апреля, начали отключать отопление. Такое решение принял Гродненский горисполком, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Отключать отопление в Гродно начали в промышленных и других организациях города, а также в общественных и административных зданиях, общегородских банях, театрах, учреждениях образования, кроме детских яслей и садиков, в общежитиях, в квартирах и поликлиниках.

Кстати, по прогнозам, к концу недели в Гродно похолодает.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно с понедельника, 19 апреля, начали отключать отопление. Такое решение принял Гродненский горисполком
 
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