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Теплые батареи - всё. В Гродно начали отключать отопление
20.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно с понедельника, 19 апреля, начали отключать отопление. Такое решение принял Гродненский горисполком,
Отключать отопление в Гродно начали в промышленных и других организациях города, а также в общественных и административных зданиях, общегородских банях, театрах, учреждениях образования, кроме детских яслей и садиков, в общежитиях, в квартирах и поликлиниках.
Кстати, по прогнозам, к концу недели в Гродно
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В Гродно с понедельника, 19 апреля, начали отключать отопление. Такое решение принял Гродненский горисполком
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