ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зачем в Витебске убрали киоск «Хутка-смачна»? Чтобы поставить памятник княгине Ольге? Узнали у властей

20.04.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска 19 апреля демонтировали киоск белорусской сети фастфуда «Хутка-смачна». TUT.BY узнал в горисполкоме зачем.


Демонтаж киоска. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Вместо старого киоска «Хутка-смачна», предположительно, уже завтра, 21 апреля, появится новый, более современный.

А вот установка на месте киоска с фастфудом памятника княгине Ольге — всего лишь слухи.

— На этот год финансирование на установку памятника княгине Ольге не запланировано, — сообщил TUT.BY заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин.

Идея поставить памятник легендарной основательнице Витебска княгине Ольге появилась у властей города 11 лет назад. Монумент хотели установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе — напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра.

Однако по ряду причин, в том числе финансовых, проект не осуществили.

Про памятник снова вспомнили на «Славянском базаре» в 2020 году. Посол Украины Игорь Кизим на концерте «З Україною в серці!» заявил:

— В ближайшее время будет реализован проект в честь основательницы Витебска княгини Ольги Киевской, и на одном из фестивалей [во время «Славянского базара»] мы откроем памятник славной исторической фигуре Киевской Руси, которая впервые принесла христианство из Константинополя на наши земли.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Витебска 19 апреля демонтировали киоск белорусской сети фастфуда «Хутка-смачна».
 
Новости дня
Новости общества
 
Теплые батареи - всё. В Гродно начали отключать отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by