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Зачем в Витебске убрали киоск «Хутка-смачна»? Чтобы поставить памятник княгине Ольге? Узнали у властей
20.04.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска 19 апреля демонтировали киоск белорусской сети фастфуда «Хутка-смачна». TUT.BY узнал в горисполкоме зачем.
Вместо старого киоска «Хутка-смачна», предположительно, уже завтра, 21 апреля, появится новый, более современный.
А вот установка на месте киоска с фастфудом памятника княгине Ольге — всего лишь слухи.
— На этот год финансирование на установку памятника княгине Ольге не запланировано, — сообщил TUT.BY заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин.
Идея поставить памятник легендарной основательнице Витебска княгине Ольге появилась у властей города 11 лет назад. Монумент хотели установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе — напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра.
Однако по ряду причин, в том числе финансовых, проект не осуществили.
Про памятник снова
— В ближайшее время будет реализован проект в честь основательницы Витебска княгини Ольги Киевской, и на одном из фестивалей [во время «Славянского базара»] мы откроем памятник славной исторической фигуре Киевской Руси, которая впервые принесла христианство из Константинополя на наши земли.
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Зачем в Витебске убрали киоск «Хутка-смачна»? Чтобы поставить памятник княгине Ольге? Узнали у властей
В центре Витебска 19 апреля демонтировали киоск белорусской сети фастфуда «Хутка-смачна».
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