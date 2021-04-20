Зачем в Витебске убрали киоск «Хутка-смачна»? Чтобы поставить памятник княгине Ольге? Узнали у властей

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска 19 апреля демонтировали киоск белорусской сети фастфуда «Хутка-смачна». TUT.BY узнал в горисполкоме зачем.



Демонтаж киоска. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Вместо старого киоска «Хутка-смачна», предположительно, уже завтра, 21 апреля, появится новый, более современный.

А вот установка на месте киоска с фастфудом памятника княгине Ольге — всего лишь слухи.

— На этот год финансирование на установку памятника княгине Ольге не запланировано, — сообщил TUT.BY заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин.

Идея поставить памятник легендарной основательнице Витебска княгине Ольге появилась у властей города 11 лет назад. Монумент хотели установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе — напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра.

Однако по ряду причин, в том числе финансовых, проект не осуществили.

Про памятник снова вспомнили на «Славянском базаре» в 2020 году. Посол Украины Игорь Кизим на концерте «З Україною в серці!» заявил:

— В ближайшее время будет реализован проект в честь основательницы Витебска княгини Ольги Киевской, и на одном из фестивалей [во время «Славянского базара»] мы откроем памятник славной исторической фигуре Киевской Руси, которая впервые принесла христианство из Константинополя на наши земли.