Готовили беспорядки, мешали работе ЦИК: начался суд над участниками канала «Армия с народом» и волонтером Тихановской

Источник материала: Tut.by

В Минском областном суде начался процесс по делу участников телеграмм-канала «Армия с народом». На скамье подсудимых — пять человек: активист партии «Народная грамада» Сергей Спариш, участница движения «Страна для жизни» Антонина Коновалова, блогеры Сергей Ярошевич, Сергей Коршун и Евгений Привалов. Под стражей все, кроме Привалова. Их обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках, в подготовке беспорядков, а Спариша также в том, что препятствовал работе Центризбиркома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заседание назначили в одном из самых небольших залов Минского областного суда. Попасть на процесс смогли только близкие родственники обвиняемых. Большинство из пришедших — около 30 человек — остались за дверями. Люди написали жалобу председателю суда — в здании есть более просторный зал, но его не используют, по какой причине, сотрудники суда разъяснить не смогли.

Председательствующий по делу — судья Сергей Епихов, известный по процессу об убийстве учителя в Столбцах, процессу об убийстве стариков в Слуцком районе.



Архивное фото. Судья Епихов (в центре) на процессе по делу об убийстве учителя в Столбцах Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По делу проходит пять фигурантов. Первым задержали Сергея Спариша, активиста партии «Народная грамада». 25 июня 2020 года, то есть еще до выборов, силовики в штатском вытащили его из квартиры . Основанием для задержания, сообщают правозащитники, стало постановление суда — административный арест на 15 суток за возложение цветов на Военном кладбище в Минске 8 мая. А 9 июля стало известно, что в отношении Спариша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) по событиям 29 мая в Гродно, когда был задержан Сергей Тихановский.



Сергей Спарыш. Фото Владимира Гридина (RFE/RL)

Изначально родные предполагали, что Спариш будет проходит по одному делу с Тихановским, но в ходе следствия обвинение в отношении него было переквалифицировано на статьи — приготовление к участию в массовых беспорядках, организация беспорядков, а также воспрепятствование деятельности Центризбиркома группой лиц (ч.1 ст. 13 к ч.2 ст. 293 УК, ч.3 ст. 293 УК, ч. 2 ст. 191 УК). Так Сергей Спариш оказался в одной группе с участниками телеграмм-канала «Армия с народом».

По сообщениям пресс-службы МВД известно, что задержанием подписчиков канала занимались сотрудники ГУБОПиК.

— В чате активно призывали к силовому воздействию на представителей МВД и внутренних войск в день возможных массовых протестов, сбору и координации в определенном месте готовых к активным действиям радикально настроенных граждан. Обсуждались конкретные способы противодействия, возможные провокации в отношении правоохранителей, — заявляла пресс-секретарь Ольга Чемоданова.



Сергей Коршун. Фото предоставлено родственниками, spring96.org

В июле прошлого года задержали Сергея Коршуна, одного из участников телеграмм-канала «Армия с народом», в прошлом — сотрудник милиции. Сначала его обвиняли по ст. 342 УК (максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы), потом переквалифицировали на более тяжелую статью — 293 УК (максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы). Сестра обвиняемого сообщала «Радыё Свабода», что вину Сергей Коршун не признает.

6 сентября задержали Антонину Коновалову, якобы за участие в несанкционированной акции, но после суда на свободу она уже не вышла. Антонина в 2020 году поддержала движение Тихановского «Страна для жизни», была волонтером штаба Светланы Тихановской — собирала подписи в ее поддержку, а после того, как ее зарегистрировали кандидатом в президенты, организовывала встречи с избирателями.



Антонина Коновалова. Фото: соцсети

Через месяц задержали супруга Антонины, Сергея Ярошевича, он был одним участником телеграмм-канала «Армия с народом». Сергей выехал из страны, но когда задержали жену, вернулся в Беларусь, вскоре сам оказался в СИЗО. У пары осталось двое детей, 4 и 6 лет, мать Антонины, опасаюсь, что их заберут в приют, срочно выехала с внуками за границу.

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— Моя дочь не совершала того, в чем ее обвиняют. Она не руководила телеграмм-каналами, не готовила никаких беспорядков, — отмечала в комментарии TUT.BY мать Антонины Коноваловой.

Ярошевича, как Спариша и Коршуна, сначала обвиняли по ст. 342 УК, а потом переквалифицировали на 293 УК.

И последний фигурант по делу — Евгений Привалов. О нем известно меньше всего. Евгений — единственный, кто не под стражей и самостоятельно явился в суд, хотя ему предъявлены такие же серьезные обвинения — приготовление к участию и подготовка массовых беспорядков (ч.1 ст. 13 к ч.2 ст. 293 УК, ч.3 ст. 293 УК).