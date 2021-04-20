«Сыну ломали кости и вставляли внутрь аппарат». История Татьяны и ее сына, которому удлиняют ноги

Источник материала: Tut.by

Татьяна очень ждала Максима, и когда он родился, врачи сказали непонятную для нее фразу: «У вашего ребенка особенности развития». Позже Татьяна узнала, что у сына ахондроплазия, или простым языком (женщина очень не любит это слово) карликовость, диагноз, никак не влияющий на умственное развитие ребенка. Тело Максима было все в складках и отличался он от других малышей непропорционально большой головой. Обычно люди с таким диагнозом дорастают до 130 сантиметров. Татьяна нашла клинику в Киеве, где сыну могли бы с помощью хирургического вмешательства увеличить кости. Операция буквально происходит так: кости ломают и между ними устанавливается аппарат, который нужно подкручивать, раздвигая 2 кости, где позже между ними начинает формироваться новая косточка-мозоль, которая потом затвердевает. Если операцию не сделать вовремя, это может повлечь искривление конечностей, а также повлиять на спинной мозг. Как итог — человек может пересесть в коляску. Сейчас Максим проходит второй круг операций и его рост уже увеличился на 28 сантиметров. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.