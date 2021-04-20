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Курсы валют на 20 апреля 2021 года
20.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Доллар и российский рубль на торгах в понедельник подешевели, евро подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 11 копеек, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.
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Доллар и российский рубль на торгах в понедельник подешевели, евро подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 11 копеек, и 3 рубля 41 копейку стоят 100...
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