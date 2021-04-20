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Министр обороны встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси

20.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дальнейшее укрепление и развитие партнерских отношений - министр обороны Виктор Хренин встретился с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном. На встрече присутствовал вновь аккредитованный атташе по вопросам обороны при Посольстве КНР. Стороны обсудили основные сферы белорусско-китайского военного сотрудничества, определили дальнейшие пути активизации взаимодействия в совместной боевой подготовке, военном образовании. Особо отмечен статус наших отношений, имеющих характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

 
 
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Дальнейшее укрепление и развитие партнерских отношений - министр обороны Виктор Хренин встретился с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном. На встрече присутствовал...
 
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