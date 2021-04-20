Уже в 16 поликлиниках Минска есть контейнеры для сбора просроченных лекарств. Ищите свою

Источник материала: Tut.by

Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств установлены уже в 16 поликлиниках Минска. Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».



Фото: «Официальный Минздрав»

Вот список минских поликлиник, где контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов уже есть: № 1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37, 40.

Руководители поликлиник уже заключили договоры на обслуживание контейнеров. Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания.

Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности, в зависимости от вида отходов. Их захоронение возможно только на полигонах твердых коммунальных отходов, при условии, что их не больше 15% в составе отходов. Исключение — лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.