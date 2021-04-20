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Уже в 16 поликлиниках Минска есть контейнеры для сбора просроченных лекарств. Ищите свою
20.04.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств установлены уже в 16 поликлиниках Минска. Об этом
Вот список минских поликлиник, где контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов уже есть: № 1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37, 40.
Руководители поликлиник уже заключили договоры на обслуживание контейнеров. Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания.
Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности, в зависимости от вида отходов. Их захоронение возможно только на полигонах твердых коммунальных отходов, при условии, что их не больше 15% в составе отходов. Исключение — лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.
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Вот список минских поликлиник, где контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов уже есть: № 1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37, 40.
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