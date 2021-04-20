﻿ Уже в 16 поликлиниках Минска есть контейнеры для сбора просроченных лекарств. Ищите свою. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уже в 16 поликлиниках Минска есть контейнеры для сбора просроченных лекарств. Ищите свою

20.04.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств установлены уже в 16 поликлиниках Минска. Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».


Фото: «Официальный Минздрав»

Вот список минских поликлиник, где контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов уже есть: № 1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37, 40.

Руководители поликлиник уже заключили договоры на обслуживание контейнеров. Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания.

Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности, в зависимости от вида отходов. Их захоронение возможно только на полигонах твердых коммунальных отходов, при условии, что их не больше 15% в составе отходов. Исключение — лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот список минских поликлиник, где контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов уже есть: № 1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37, 40.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Реальность" - арт-проект в галерее "Университет культуры"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by