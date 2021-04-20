Новый телевизор и машина дров. Как Леонид Якубович с «Поля Чудес» приехал в гости в деревню Дзержинского района

Источник материала: Tut.by

Знаменитый телеведущий, актер, сценарист приехал в деревню Мироны. Поводом для визита стало письмо юной сельчанки Киры Колодник. Девочка рассказала о своей прабабушке, 87-летней Зинаиде Александровне, большой поклоннице программы «Поле Чудес». Как все прошло, рассказывает Млын.by.





— Когда телепрограмме «Поле чудес» исполнилось 30 лет, я написала письмо дяде Лёне, — говорит правнучка Зинаиды Александровны Кира. — Попросила для своей прабабушки новый телевизор и дрова, чтобы в ее доме всегда было тепло. Написать письмо мне помогал мой классный руководитель Тамара Викентьева Данилович.





Желание девочки скоро исполнилось. Ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» отреагировал на трогательное письмо: лично приехал в гости к Зинаиде Александровне с подарками.

Бабушка такому сюрпризу обрадовалась. Говорит, не ожидала, что сможет увидеть любимого ведущего в реальной жизни.

— Очень приятная встреча! Жаль, было мало времени, чтобы пообщаться. А еще, вы не представляете, как я рада новому телевизору. Старый сломался, а без него я как без рук! — признается бабушка. — Я живу одна, но меня постоянно навещают родные — сыновья со своими семьями, внуки, правнуки.





— Мама долго не верила, что Леонид Якубович приедет. Так и говорила: «Вы меня обманываете!», — говорит сын Зинаиды Александровны Николай Колодник. — Мама волновалась перед встречей и очень ее ждала. Спасибо за подарки и внимание!

Посмотреть на Леонида Якубовича собралась практически вся деревня. Сельчане охотно делились своими впечатлениями от визита дорогого гостя. Путчинский УПК подготовил для Леонида Аркадьевича каравай «Ад усяго сэрца!». Вкусный подарок выпекали педагоги и учащиеся Путчинского учебно-педагогического комплекса ясли сад — начальная школа. Учреждение маленькое, но славится победами на творческих конкурсах.





— Пусть у гостя будет память о нашей белорусской земле, — пояснила директор Зоя Мацкевич.

— Для сельчан такая встреча — это значимое событие. Видите, как мы встречаем гостя — собрались почти все! Сама очень люблю «Поле Чудес», смотрю программу около 30 лет, — признается местная жительница Наталья.





— Я работаю медсестрой в Новоселковской участковой больнице. Когда сообщила коллегам, что к нам приезжает Леонид Якубович, они тоже не остались равнодушны, — рассказала Любовь Кравчук. — Сельчане очень рады, что он приехал в нашу деревню, увидел, как мы живем. Это событие мы будем помнить долго.