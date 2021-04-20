«Мам, я даже понять не могу, за что». О чем рассказывают родители самых молодых обвиняемых по делу «пинской бойни»

Источник материала: Tut.by

С конца марта в Бресте проходят судебные слушания по делу о массовых беспорядках в Пинске в ночь с 9 на 10 августа прошлого года — в народе те события называют «пинской бойней». На скамье подсудимых — 14 человек. Трое вину не признали, остальные 11 — частично. Потерпевших — 109 сотрудников милиции и городских чиновников. Они просят взыскать 530 тысяч рублей компенсации морального вреда. «Трибуна» поговорила с родителями самых молодых обвиняемых — 19-летних Даниила Богната и Олега Рубца — о том, как они пережили эти месяцы.





Напомним, по данным следствия, 9 августа прошлого года все обвиняемые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После этого умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу проходят 109 сотрудников милиции и чиновников, которые потребовали взыскать с обвиняемых 530 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Среди обвиняемых — два фаната пинской «Волны», 19-летние Данила Богнат и Олег Рубец. Рубца хотят посадить на 5,5 лет строгого режима, Богната (вину не признал) — на 6. Оба признаны политзаключенным.

«Сын никому не мог причинить никакого вреда»

— Когда услышали слова прокурора, были в шоке. Мы рассчитывали на более низкие сроки и более мягкий режим, — рассказывает Татьяна, мачеха Олега Рубца. — С мужем присутствовали на всех заседаниях. Специально, чтобы видеть все и слышать, взяли отпуск. Мы видели, какие показания давали потерпевшие, что говорили наши ребята, как они объясняли свои действия. И мы пришли к выводу, что наши дети совершенно ни в чем не виноваты. К аналогичному же выводу пришли адвокаты. Многие из них в конце запросили оправдательный вердикт у судьи.





Исходя из всего услышанного и увиденного, могу сделать вывод, что людей спровоцировали на эти действия сотрудники милиции, которые беспричинно стали просто избивать мирно стоящих горожан. Народ не проявлял в их сторону никакой агрессии. Люди просто ждали результатов выборов. По какой причине был отдан приказ начальником ГОВД Пинска вытеснять людей, нам непонятно до сих пор. Хотя в своих свидетельских показаниях начальник ГОВД Дмитрий Коровяковский объяснил, что он не отдавал никакого приказа и не знает, кто это сделал. Предполагал, что это сделал его заместитель Эдуард Копачев. Приказ в конечном итоге спровоцировало мирное население на противодействие.

— Как ребята восприняли слова прокурора?

— Три человека вину не признали. Остальные частично — только в том плане, что они в этот момент находились там. Наш Олег сказал, что действительно бросил горсть земли в сторону построения сотрудников. Это видно на видео. Но также видно и то, что горсть земли поднялась в верх и даже не долетела до строя, рассыпавшись. Он никому не мог своим действием причинить никакого вреда — ни физического, ни морального. Ну разве что только немного обсыпать песком. И за это пять с половиной лет?! Это просто ни в какие рамки понимания не входит. За что такой срок человеку, который не причинил вреда никому?

Не признал свою вину и Даниил Богнат. Он вообще отрицал какие-либо действия со своей стороны. Сказал, что вообще ничего не сделал. Его обвиняют лишь только на основании показаний свидетеля, который знал его до этих событий. Сотрудник милиции непосредственно указал на Даника и сказал, что видел, как тот совершал бросок камнем и бутылкой. Хотя видеодоказательств этого нет. Да и вообще других доказательств, кроме свидетельства этого милиционера, не представлено суду.

Весь период нахождения в СИЗО наши ребята поддерживали нас. Никто не унывал. Они у нас крепкие и духом, и морально. Умнички. Мы гордимся ими. Ведут они себя очень достойно. Они настоящие герои. В таком возрасте противостоять и не сломаться… Им по 19 лет. Они совершенно молодые, юные ребята, которые только начинают жизненный путь. Им сейчас очень тяжело, но они держатся, подбадривают нас, улыбаются, подмигивают. Стараются передать привет, хотя конвой пресекает попытки. Но ребята идут даже на такие рисковые действия, чтобы как-то нас поддержать. Мы в свою очередь тоже стараемся мимикой, жестами показать, что мы их поддерживаем. Подходить к «аквариуму» нам не разрешали. Встретиться или как-то поговорить — тоже. У Олега есть маленькая сестричка Даша, ей шесть лет. Он с ней очень близок и она очень скучает по нему. Рисует рисунки и просит маму вложить в письмо для Олега.

— Не пускают совсем?

— Маме Даниила удалось добиться свидания. Нам же увидеться с сыном не разрешили. Не знаю, с чем это связано… В феврале Олег попал в карцер после того, как объявил голодовку в знак протеста. Может быть, с этим. С письмами тоже очень туго. Практически весь период судебных разбирательств мы не получали писем от него. Наверное, им запретили писать или просто не передают письма нам.

— Что Олег рассказывал в последнем письме?

— Оно датировано 23 марта и написано после первого дня суда. Писал, что был очень рад нас видеть, что было очень волнительно. Он еще раньше просил нас держать эмоции при себе. Мы исполнили просьбу — не плакали и старались держаться. Было видно, что он волнуется. Но по итогу взял себя в руки и весь период судебных разбирательств вел себя очень достойно.

В последнем слове рассказал, что думал в тот момент, как представлял себе ситуацию в августе, и попросил судью его оправдать. Потому что он ни в чем не виноват.



Олег и Даниил на секторе «Волны»

Олег и Даниил дружат очень давно. Вместе учились в Пинском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства и по жизни неразлучные друзья. Только на отработку отправились в разные колхозы. Оба в августе 2020-го стали трактористами. Мальчики спортивные. Интересовались спортом, футболом, болели за «Волну». В 2019 году они не пропустили ни одного матча команды в сезоне. Объездили все. Поддерживали команду на всех играх. Их даже поощрили «золотыми» майками за это.

Сын очень справедливый и правильный. Эти качества в нем сильно развиты. Чувство сострадания, желание помогать у него с детства. Он не любит несправедливость и, скорее всего, это и послужило толчком к тому, что он просто так не смог уйти с места событий, когда все началось. Он увидел окровавленного человека, который упал. Помог ему подняться. Это его очень возмутило: как так, в мирное время людей бьют ни за что? И он в эмоциональном порыве схватил горсть земли и бросил в построение сотрудников.

— Вы знали, где он был 9 августа?

— Нет. Он взрослый парень. Сказал, что пойдет потусуется с ребятами. Мы спокойно отпустили. Человек он у нас некосячный. Мы ему доверяли. На следующий день ему надо было на работу — он тракторист в ОАО «Ставокское». Он пришел вечером (мы уже спали), я его разбудила утром, покормила завтраком, и он ушел на работу. О том, что происходило в городе накануне вечером, мы не знали вплоть до обеда, когда начали люди рассказывать. Мы даже предположить не могли, что он был в тот момент там.

Задержали его 10-го прямо на улице. Подъехала машина с сотрудниками в гражданской одежде, которые затолкали сына в автомобиль и увезли в ГОВД, где предъявили обвинение по статье 293 УК. После этого мы его не видели до суда.

— Сколько вы уже потратили на услуги адвоката?

— Сперва Олегу предоставили государственного адвоката, а потом мы нашли адвоката в Барановичах. Мы как-то подсчитывали, что с августа потратили на него больше семи тысяч рублей. Сумма для нас неподъемная. Мы простые люди и возможности зарабатывать много нет. Благо есть добрые люди, которые помогают. Спасибо им.

«Зашла в ГОВД: «Даник Богнат выходит?» — «Нет, он задержан и этапируется в Барановичи»

— Даник рос обычным бесконфликтным мальчиком. Никаких проблем с ним никогда не было — ни с учебой, ни по характеру. После пятого класса начал увлекаться футболом. Хотел поступить в футбольную академию, как только она у нас тут открылась, но его не приняли по состоянию здоровья. Он очень расстроился и долго переживал. И после этого стал увлекаться футболом как болельщик. Ходил на «Волну», следил за матчами. Ну и потихонечку начал ездить за командой по Беларуси. И в 2019 году вместе с Олегом Рубцом не пропустил ни одной игры, — рассказывает Юлия, мама Даниила Богната.





— Как часто приходят письмо от сына?

— В последнее время редко — реже раза в неделю. Как его в Брест перевели, так связь стала намного хуже. Я в пятницу передачу передавала — многое запретили. Повязку для сна не пропустили, хотя раньше пропускали. Книги и журналы не разрешили. Сказали, что даже бандеролью нельзя, что могу только выписать ему журнал или газету. Хотя до этого спокойно брали. Сейчас все ужесточили. Продукты не все пропускают. Я очень много домой привезла.

— Вы ведь добились возможности увидеться с ними. Как?

— Мы трижды виделись! Последний раз был перед новым годом — 30 или 31 декабря. Перед первым свиданием я думала, что как зайду, так сразу плакать начнем. Чтобы этого не было, настроила себя на позитив. Зашла и говорю: «Ну, что сынок, не ожидал, что это я, что добьюсь свидания? Я же в письме обещала, что приеду». Он в шоке: «Мама, думал, адвокат, а это ты». И мы на позитиве поговорили. Тогда он говорил, что все нормально. Выглядел хорошо. Я даже отметила, что возмужал. Таким мужчиной стал. Говорил, что отношение к нему хорошее. Тяжело было только, что спал на втором этаже под лампочкой — свет прямо в глаза бил. Но настрой был боевой. Он рассказывал о ребятах, с которыми сидит. Говорил, что сплошь хорошие люди. А вот перед новым годом признался, что очень устал, что так ему тяжело. И сказал: «Так домой хочу…»

Спрашивала я у него и о событиях 9 августа, и о том, как так получилось, что он тут. Отвечал: «Мам, я даже понять не могу, за что. Я вообще не кидал ничего. Просто прошелся, поснимал на телефон. Интересно же было. Никогда такого не было, чтобы милиция со щитами и дубинками стояла. Ничего не кидал».

Я не знала, где он. Он обычно рано встает на работу и меня не будит. Я ему с вечера готовлю обед, чтобы он брал его с собой. Встаю 10-го утром — в холодильнике его контейнеры стоят, в комнате — рюкзак, который он берет на работу, лежит. Я сразу начала переживать. Позвонила друзьям, потом в 102. А мне там: «Ваш сын задержан по части второй статьи 293 УК». А я с испугу и нервов такая: «Сейчас приеду, заберу сына». — «Женщина, успокойтесь! Как это вы приедете и заберете?» — «Ну, я забирала однажды» (его поймали несовершеннолетним с бутылкой пива). — «Он обвиняется по уголовной статье. Ждите три дня. Если не подтвердится, сам домой придет».

Положила трубку, пошла в магазин, собрала передачу — и к ГОВД. Там уже было очень много народу. Выстояла очередь и передала все. Через трое суток поехала встречать. Жду-жду, ребята другие выходят, а сына нет. Зашла внутрь: «Даник Богнат выходит?» — «Нет, он задержан. Сегодня ночью у него этап на Барановичи». И сын уехал.

…У Даника и еще одного парня — Давида Мастицкого — один адвокат. Первое время мы с его мамой отправляли адвоката к ним просто, чтобы она с ребятами поговорила и успокоила. Часто я просила адвоката о свидании. Знала ведь, что положено. Адвокат отвечала, что спрашивала, но не разрешают. И тут я случайно в интернете наткнулась на страничку бесплатной юридической онлайн-консультации. Написала, разложила ситуацию и спросила о свидании. Мне ответили, что все устные просьбы ничего не решают, что надо написать заявление и отправить заказным письмом с уведомлением следователю. Если он три раза откажет, можно писать выше. Написала следователю, и через два дня он мне позвонил: «Подъезжайте, берите разрешение на свидание». А потом он сказал, что через месяц я могу еще раз точно таким же способом все сделать. Как-то без проблем получилось.

Не знаю, почему другим не давали. В группе, где все родственники всех ребят, писали: «Как вам так удалось? Чем вы так заслужили?» Я просто билась и писала письма. И маму Давида я подбила — и ей тоже дали свидания с сыном.



20-летний Давид Мастицкий

— Во сколько вам обходятся услуги адвоката?

— Наша Наталья Алексеева входит в положение и берет половину суммы за посещение. Но это все равно солидные деньги — 190 рублей. Общую сумму затрат мы не считали, но только за суд нужно будет отдать 3500 рублей. Помощь? Конечно, она есть. Без поддержки не остаемся.

— Как вы отреагировали на сроки, которые запросил прокурор?

— Я когда в тот день вошла в суд, сразу начала плакать… Не могла сдерживать слез. Меня все успокаивали, а я просто навзрыд рыдала. Когда услышала цифру, была в таком шоке… Без остановки плакала до конца заседания. Не могла терпеть. Хотя готовила себя. И сыну говорила, что оправдания не будет, что придется оказаться там… Мы с ним надеялись года на четыре, а тут пять с половиной. Я в шоке. Я на него тогда посмотрела, он на меня глянул — чуть расстроился, а потом взбодрился. И когда мы уходили, показал сердечко и кулак. Нормально! Все будет хорошо!