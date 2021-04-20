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«Эмоциональный гражданин». Пьяный минчанин на Кижеватова разгромил остановку - завели уголовное дело
20.04.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске «эмоциональный гражданин» разгромил остановочный пункт. Заведено уголовное дело,
Инцидент произошел 13 апреля. Сотрудники Октябрьского отдела охраны патрулировали улицы, около трех часов ночи увидели, как мужчина громит остановочный пункт на улице Кижеватова, и задержали хулигана.
Как выяснилось, мужчина накануне поссорился с девушкой и, не сдержав эмоций, разбил остановку.
Задержанный — безработный местный житель, ему 29 лет, был пьян. Раньше мужчина был судим за неуплату алиментов.
Его доставили в РУВД, следователь возбудил уголовное дело за хулиганство.
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«Эмоциональный гражданин». Пьяный минчанин на Кижеватова разгромил остановку - завели уголовное дело
В Минске «эмоциональный гражданин» разгромил остановочный пункт. Заведено уголовное дело, сообщает Департамент охраны МВД.
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