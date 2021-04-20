«Эмоциональный гражданин». Пьяный минчанин на Кижеватова разгромил остановку - завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Минске «эмоциональный гражданин» разгромил остановочный пункт. Заведено уголовное дело, сообщает Департамент охраны МВД.



Скриншот: видео МВД

Инцидент произошел 13 апреля. Сотрудники Октябрьского отдела охраны патрулировали улицы, около трех часов ночи увидели, как мужчина громит остановочный пункт на улице Кижеватова, и задержали хулигана.

Как выяснилось, мужчина накануне поссорился с девушкой и, не сдержав эмоций, разбил остановку.

Задержанный — безработный местный житель, ему 29 лет, был пьян. Раньше мужчина был судим за неуплату алиментов.

Его доставили в РУВД, следователь возбудил уголовное дело за хулиганство.