Два года «химии» за оскорбление милиционера получил могилевчанин

Источник материала: Tut.by

В Могилеве мужчина получил два года «химии» за публичное оскорбление сотрудника ГАИ, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Могилевчанина Константина Шавнева признали виновным в том, что он оставил оскорбительный комментарий в отношении сотрудника ГАИ Александра Киркалова в группе «Народный репортер» в социальной сети «ВКонтакте» в сентябре 2020 года,

Шавнев вину признал. Он просил назначить ему штраф, а не ограничение свободы.

Судья суда Ленинского района Могилева Елена Литвина приговорила Шавнева к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Шавнев также будет обязан компенсировать Киркалову моральный вред — 700 рублей, из которых 600 Шавнев уже выплатил.