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Два года «химии» за оскорбление милиционера получил могилевчанин

20.04.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве мужчина получил два года «химии» за публичное оскорбление сотрудника ГАИ, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Могилевчанина Константина Шавнева признали виновным в том, что он оставил оскорбительный комментарий в отношении сотрудника ГАИ Александра Киркалова в группе «Народный репортер» в социальной сети «ВКонтакте» в сентябре 2020 года,

Шавнев вину признал. Он просил назначить ему штраф, а не ограничение свободы.

Судья суда Ленинского района Могилева Елена Литвина приговорила Шавнева к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Шавнев также будет обязан компенсировать Киркалову моральный вред — 700 рублей, из которых 600 Шавнев уже выплатил.

 
Теги: Могилев
 
 
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Он также будет обязан компенсировать моральный вред - 700 рублей.
 
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