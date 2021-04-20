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Два года «химии» за оскорбление милиционера получил могилевчанин
20.04.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве мужчина получил два года «химии» за публичное оскорбление сотрудника ГАИ,
Могилевчанина Константина Шавнева признали виновным в том, что он оставил оскорбительный комментарий в отношении сотрудника ГАИ Александра Киркалова в группе «Народный репортер» в социальной сети «ВКонтакте» в сентябре 2020 года,
Шавнев вину признал. Он просил назначить ему штраф, а не ограничение свободы.
Судья суда Ленинского района Могилева Елена Литвина приговорила Шавнева к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Шавнев также будет обязан компенсировать Киркалову моральный вред — 700 рублей, из которых 600 Шавнев уже выплатил.
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Он также будет обязан компенсировать моральный вред - 700 рублей.
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