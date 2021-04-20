«Не хотел убирать в комнате». Почему гомельские подростки уходят из дома

Источник материала: Tut.by

Статистика за прошлый год: 20 официальных случаев побегов подростков из дома только в Советском районе Гомеля. Бродяжни­чеством такие побеги назвать нельзя. В сред­нем через 12 часов подростков находили или они объявлялись сами. «Белка» собрала самые распростра­ненные причины побегов.



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«Дай денег»

Восьмиклассница поссо­рилась с мамой, потому что та запретила брать деньги, отложенные на погашение кредита. Девушка все рав­но взяла часть, потратила на свои «хотелки», а после скан­дала ушла ночевать к свое­му 17-летнему другу. Мама, которая работает уборщи­цей, очень расстроилась. Что­бы девочку вернули домой, позвонила в милицию.

«Сама убирай»

Сначала был серьезный разговор. Мама требовала от сына навести порядок в комнате. За непослушание грозилась отобрать телефон. В ответ восьмиклассник под предлогом того, что пошел выбрасывать мусор, сбежал из дома. Парень решил скоро­тать ночь на лестничной пло­щадке соседнего дома. Все это время его мама не спала, регулярно звонила в мили­цию и одноклассникам. Пред­полагали даже самое худшее. Но утром патруль нашел под­ростка и вернул домой.

«Только маме не говори»

Двое друзей (обоим по 12 лет) поехали в другой город к подруге, в которую один из них был влюблен. Попроси­ли ее не говорить их родителям о том, что останутся у нее ночевать. Милиции, конеч­но, было сложно поверить в такое безразличие со стороны родителей, которые не поду­мали о других мамах и папах.

«Не смотрел на время»

Обеспокоен­ный папа сообщил о пропаже своего сына-третьеклассника. Об этом ему рассказала расте­рянная жена после того, как тот не пришел в обычное время из школы. Милиция поехала в школу и узнала, что парня забрал родной дядя. Позвонили дяде. Тот сказал, что мальчик побыл у него и ушел домой. В итоге к вечеру школьник сам вернулся. Как оказалось, по дороге домой он встретил друзей, пошел с ними гулять, а за временем не следил.

Как с этим бороться?

— Уходы из дома — в большинстве случаев это своеобразный бунт против взрослых, желание самим принимать решения, — счи­тает заместитель комиссии по делам несовершеннолет­них администрации Совет­ского района Гомеля Дина Павлюченкова. — К сча­стью, ни один из приведен­ных примеров не имел серьез­ных последствий. В отноше­нии детей никто не совершил противоправных действий, не принудил к совершению пра­вонарушений. Тем не менее каждый попавший в милицей­ские сводки эпизод мы тща­тельно изучили, рассмотрели на заседании районной КДН, в отношении беглецов и их родителей приняли профи­лактические меры.

Отвечая на вопрос, почему все-таки дети уходят из дома и как с этим бороться, Дина Васильевна говорит об отсут­ствии у детей взрослой степе­ни ответственности. Это значит, что подрост­ку стоит объяснять, какие последствия повлечет за собой тот или иной поступок — а не просто что-то запрещать, а что-то позволять.

Это важно

Некоторые родители ду­мают, что надо чуть-чуть подождать — и ребенок сам придет домой. Но так де­лать ни в коем случае нель­зя, нужно бить тревогу сра­зу, чтобы не терять время. Потому что, как показывает практика, чем быстрее ро­дители среагируют, тем вы­ше вероятность найти ре­бенка.

Сразу нужно опове­стить милицию, подключить профессиональные поиско­вые службы, организовать собственные поиски: по­сетить те места, где ребенок чаще всего любил нахо­диться или все время хотел побывать, а также те места, где он может прятаться.