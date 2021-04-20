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«Не хотел убирать в комнате». Почему гомельские подростки уходят из дома
20.04.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Статистика за прошлый год: 20 официальных случаев побегов подростков из дома только в Советском районе Гомеля. Бродяжничеством такие побеги назвать нельзя. В среднем через 12 часов подростков находили или они объявлялись сами. «Белка»
«Дай денег»
Восьмиклассница поссорилась с мамой, потому что та запретила брать деньги, отложенные на погашение кредита. Девушка все равно взяла часть, потратила на свои «хотелки», а после скандала ушла ночевать к своему 17-летнему другу. Мама, которая работает уборщицей, очень расстроилась. Чтобы девочку вернули домой, позвонила в милицию.
«Сама убирай»
Сначала был серьезный разговор. Мама требовала от сына навести порядок в комнате. За непослушание грозилась отобрать телефон. В ответ восьмиклассник под предлогом того, что пошел выбрасывать мусор, сбежал из дома. Парень решил скоротать ночь на лестничной площадке соседнего дома. Все это время его мама не спала, регулярно звонила в милицию и одноклассникам. Предполагали даже самое худшее. Но утром патруль нашел подростка и вернул домой.
«Только маме не говори»
Двое друзей (обоим по 12 лет) поехали в другой город к подруге, в которую один из них был влюблен. Попросили ее не говорить их родителям о том, что останутся у нее ночевать. Милиции, конечно, было сложно поверить в такое безразличие со стороны родителей, которые не подумали о других мамах и папах.
«Не смотрел на время»
Обеспокоенный папа сообщил о пропаже своего сына-третьеклассника. Об этом ему рассказала растерянная жена после того, как тот не пришел в обычное время из школы. Милиция поехала в школу и узнала, что парня забрал родной дядя. Позвонили дяде. Тот сказал, что мальчик побыл у него и ушел домой. В итоге к вечеру школьник сам вернулся. Как оказалось, по дороге домой он встретил друзей, пошел с ними гулять, а за временем не следил.
Как с этим бороться?
— Уходы из дома — в большинстве случаев это своеобразный бунт против взрослых, желание самим принимать решения, — считает заместитель комиссии по делам несовершеннолетних администрации Советского района Гомеля Дина Павлюченкова. — К счастью, ни один из приведенных примеров не имел серьезных последствий. В отношении детей никто не совершил противоправных действий, не принудил к совершению правонарушений. Тем не менее каждый попавший в милицейские сводки эпизод мы тщательно изучили, рассмотрели на заседании районной КДН, в отношении беглецов и их родителей приняли профилактические меры.
Отвечая на вопрос, почему все-таки дети уходят из дома и как с этим бороться, Дина Васильевна говорит об отсутствии у детей взрослой степени ответственности. Это значит, что подростку стоит объяснять, какие последствия повлечет за собой тот или иной поступок — а не просто что-то запрещать, а что-то позволять.
Это важно
Некоторые родители думают, что надо чуть-чуть подождать — и ребенок сам придет домой. Но так делать ни в коем случае нельзя, нужно бить тревогу сразу, чтобы не терять время. Потому что, как показывает практика, чем быстрее родители среагируют, тем выше вероятность найти ребенка.
Сразу нужно оповестить милицию, подключить профессиональные поисковые службы, организовать собственные поиски: посетить те места, где ребенок чаще всего любил находиться или все время хотел побывать, а также те места, где он может прятаться.
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Некоторые родители думают, что надо чуть-чуть подождать - и ребенок сам придет домой. Но так делать ни в коем случае нельзя, нужно бить тревогу сразу, чтобы не...
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