19-летний парень покупал у гомельчан машины и гаджеты «в рассрочку» - и пропадал. Вы не попались?

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержан 19-летний парень, которого подозревают в мошенничестве. Милиция ищет пострадавших от его действий.



Фото: УВД

Парень покупал у доверчивых гомельчан, например, автомобили и гаджеты «в рассрочку» — и не рассчитывался с ними.

У милиции есть основания предполагать, что он может быть причастен и к другим имущественным преступлениям.

Если вы тоже пострадали от действий этого человека, позвоните, пожалуйста, в Советский РОВД Гомеля по телефонам +375(29)6082702, +375(33)6802702 либо 102.