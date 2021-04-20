|
19-летний парень покупал у гомельчан машины и гаджеты «в рассрочку» - и пропадал. Вы не попались?
20.04.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержан 19-летний парень, которого подозревают в мошенничестве. Милиция
Парень покупал у доверчивых гомельчан, например, автомобили и гаджеты «в рассрочку» — и не рассчитывался с ними.
У милиции есть основания предполагать, что он может быть причастен и к другим имущественным преступлениям.
Если вы тоже пострадали от действий этого человека, позвоните, пожалуйста, в Советский РОВД Гомеля по телефонам +375(29)6082702, +375(33)6802702 либо 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция ищет пострадавших от его действий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)