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Жительницу Гродно осудили на полтора года «домашней химии» за оскорбление сотрудницы ОМОНа

20.04.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительницу Гродно Анастасию Коломейченко осудили на полтора года «домашней химии» за оскорбление сотрудницы ОМОНа. Такое решение приняли в суде Октябрьского района Гродно 20 апреля, сообщает БелаПАН.


Анастасия Коломейченко. Фото: Блог Гродно S13.ru

31-летнюю Коломейченко признали виновной в том, что она оскорбила сотрудницу ОМОНа Дарью Бондарчук. Согласно официальной версии, она разместила оскорбительную надпись в адрес Бондарчук в сториз инстаграма 3 сентября. 8 декабря женщину задержали у нее дома и на трое суток поместили в изолятор временного содержания.

У Анастасии двое детей — 5 и 7 лет, сообщал Блог Гродно S13.ru.

На судебном заседании Коломейченко вину не признала. Доступ к ее аккаунту в инстаграм есть у других людей, говорила на суде обвиняемая.

— Я заходила в свой профиль с других устройств знакомых — ноутбук, планшет, компьютер. Не исключено, что доступ к аккаунту там сохранился. Лично я этот пост не размещала.

На первое судебное заседание потерпевшая Дарья Бондарчук не явилась из-за служебной командировки. Позже на допросе в суде сотрудница ОМОНа рассказала, что увидела пост со своей фотографией и оскорбительным комментарием в инстаграме.

Иск о компенсации морального вреда потерпевшая не заявляла.

Адвокат обвиняемой настаивала на переквалификации уголовного дела в административное правонарушение по статье 24.4 КоАП РБ — об оскорблении должностного лица. Потерпевшая была не против.

Прокурор Елена Пронько запросила для обвиняемой полтора года «домашней химии». Судья Маргарита Ланцевич такой приговор и вынесла.

Дарья Бондарчук ранее уже была потерпевшей по делу 55-летней Марины Поликарповой. Та укусила сотрудницу ОМОНа при задержании 9 августа. Поликарпова получила два года «домашней химии». Поликарпова поясняла в суде, что защищалась, так как сотрудницы милиции ее били и душили.

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Теги: Гродно
 
 
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Такое решение приняли в суде Октябрьского района Гродно 20 апреля.
 
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