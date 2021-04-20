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Мингорсуд рассматривает апелляцию на приговор Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле»
20.04.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 апреля Минский городской суд рассматривает апелляцию на приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич. 2 марта суд Московского района
У входа в зал заседания установили рамку-металлоискатель. Досмотр личных вещей проводят три человека в жилетках Security. Рядом — шестеро сотрудников в штатском и двое милиционеров в форме — практически столько же пришло слушателей и журналистов.
Рассмотрение апелляции назначено на 14 часов. Заседание проходит в закрытом режиме, публично огласят только решение Минского городского суда. Предполагается, что в процессе Катерина Борисевич будет участвовать по видеосвязи из жодинского СИЗО.
В 14.08 в зал зашли адвокаты журналистки.
Под стражей наша коллега находится уже 152 дня. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества). Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.
Что произошло?
Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября 2020 года за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.
Три месяца до суда обвиняемые пробыли под стражей. Сперва — в СИЗО КГБ, затем — в минском СИЗО № 1 на Володарского.
Рассматривать дело «о ноль промилле» начали в пятницу, 19 февраля. В тот день поддержать Артема Сорокина и Катерину Борисевич пришло более 100 человек, попасть в зал смогли немногие из них — в основном только родственники, дипломаты и некоторые коллеги.
Прокурор Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых, а также сами Катерина и Артем настаивали на рассмотрении дела открыто, «чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача».
Тем не менее судья Светлана Бондаренко заявленное ходатайство удовлетворила и решила провести процесс в закрытом режиме — «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся». Дело рассматривалось за закрытыми дверями, которые каждый день охраняли милиционеры в форме и сотрудники в штатском. 2 марта Катерине Борисевич и Артему Сорокину вынесли приговор. Артему Сорокину назначили два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в 1450 рублей «за разглашение врачебной тайны», его освободили в зале суда. Катерину Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2900 рублей.
Врач
12 марта прокуратура Минска
Адвокаты Катерины Борисевич также подали апелляционную жалобу, они настаивают на невиновности журналистки.
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20 апреля Минский городской суд рассматривает апелляцию на приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич. 2 марта суд Московского района приговорил ее к шести...
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