Мингорсуд рассматривает апелляцию на приговор Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле»

Источник материала: Tut.by

20 апреля Минский городской суд рассматривает апелляцию на приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич. 2 марта суд Московского района приговорил ее к шести месяцам лишения свободы по делу о «ноль промилле». Прокуратура сочла такое решение слишком мягким — и подала протест. Защита Катерины Борисевич по-прежнему считает, что она невиновна, и настаивает на оправдании.



Катерина Борисевич во время суда. Фото: Belta via Reuters

У входа в зал заседания установили рамку-металлоискатель. Досмотр личных вещей проводят три человека в жилетках Security. Рядом — шестеро сотрудников в штатском и двое милиционеров в форме — практически столько же пришло слушателей и журналистов.

Рассмотрение апелляции назначено на 14 часов. Заседание проходит в закрытом режиме, публично огласят только решение Минского городского суда. Предполагается, что в процессе Катерина Борисевич будет участвовать по видеосвязи из жодинского СИЗО.

В 14.08 в зал зашли адвокаты журналистки.

Под стражей наша коллега находится уже 152 дня. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества). Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.

Что произошло?

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября 2020 года за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Три месяца до суда обвиняемые пробыли под стражей. Сперва — в СИЗО КГБ, затем — в минском СИЗО № 1 на Володарского.



Акция солидарности в поддержку Артема Сорокина и Катерины Борисевич. 20 февраля 2021 года, Минск. Фото: читатели TUT.BY

Рассматривать дело «о ноль промилле» начали в пятницу, 19 февраля. В тот день поддержать Артема Сорокина и Катерину Борисевич пришло более 100 человек, попасть в зал смогли немногие из них — в основном только родственники, дипломаты и некоторые коллеги.

Прокурор Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых, а также сами Катерина и Артем настаивали на рассмотрении дела открыто, «чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача».

Тем не менее судья Светлана Бондаренко заявленное ходатайство удовлетворила и решила провести процесс в закрытом режиме — «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся». Дело рассматривалось за закрытыми дверями, которые каждый день охраняли милиционеры в форме и сотрудники в штатском. 2 марта Катерине Борисевич и Артему Сорокину вынесли приговор. Артему Сорокину назначили два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в 1450 рублей «за разглашение врачебной тайны», его освободили в зале суда. Катерину Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2900 рублей.

Врач принял решение не обжаловать приговор, он уже вернулся на работу в БСМП. Катерина Борисевич все еще остается под стражей: по решению суда мера пресечения осталась прежней.

12 марта прокуратура Минска подала протест на приговор Катерине Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания».

Адвокаты Катерины Борисевич также подали апелляционную жалобу, они настаивают на невиновности журналистки.