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Италия летом начнет принимать туристов

20.04.2021 14:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информацию журналистам подтвердил посол Итальянской республики в Москве. Ранее местные СМИ писали, что глава Министерства туризма страны заявил о планах возобновить международные посещения до Дня Республики - то есть, до 2 июня. Страна закрыта для туризма уже больше года. Сейчас карантинные ограничения постепенно снимаются. Из 20 итальянских областей только три остаются в красной зоне. Во всех остальных регионах уже со следующей недели начнут открываться общественные места.

 
 
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Информацию журналистам подтвердил посол Итальянской республики в Москве. Ранее местные СМИ писали, что глава Министерства туризма страны заявил о планах...
 
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