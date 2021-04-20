Италия летом начнет принимать туристов

Источник материала: БT

Информацию журналистам подтвердил посол Итальянской республики в Москве. Ранее местные СМИ писали, что глава Министерства туризма страны заявил о планах возобновить международные посещения до Дня Республики - то есть, до 2 июня. Страна закрыта для туризма уже больше года. Сейчас карантинные ограничения постепенно снимаются. Из 20 итальянских областей только три остаются в красной зоне. Во всех остальных регионах уже со следующей недели начнут открываться общественные места.